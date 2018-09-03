Ученые 10 стран мира примут участие в крупнейшей российской конференции по Индустрии 4.0

СЕГОДНЯ 07:01 2018-09-03T07:16:25+03:00

Уникальная международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2018» пройдет с 13 по 15 ноября 2018 года в Южно-Уральском государственном университете (вуз-участник Проекта 5-100)

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Участие в конференции на сегодняшний момент подтвердили ученые с мировым именем более, чем из 10 стран от США до Китая.

В настоящее время через сайт glosic-ru.susu.ru подано около 400 заявок от желающих обменяться опытом и узнать самые актуальные новости в области цифровой индустрии. Тематика конференции охватывает следующие направления: «Большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект в Индустрии 4.0», «Человеко-машинный интерфейс в индустриальных системах», «Безопасность и защита информации в промышленных сетях», «Аддитивные технологии», «Облачные и высокопроизводительные вычисления для умного производства», «Беспроводные сенсорные сети», «Сенсорные датчики и их компоненты», «Виртуальная и дополненная реальность для Индустрии 4.0», «Технологии цифровых двойников».

«Главная особенность данной конференции в том, что она заявляет о необходимости и фундаментальных, и прикладных исследований, — отмечает проректор по информатизации, доктор физико-математических наук, профессор Леонид Соколинский. — Производству нужны те идеи, которые смогут быть воплощены в реальных решениях. Фундаментальная наука должна в конечном итоге ориентироваться на воплощение важных и полезных задач — это современный тренд в мировой науке. Учитывая специфику нашего региона, а также нашего вуза, который взаимодействует с крупнейшими промышленными корпорациями, мы уделяем фундаментальной науке особое внимание. Без нее было бы невозможным использование машинного обучения, искусственного интеллекта для управления производством, решение многих других важных задач. Научной конференции такого уровня по цифровому производству в России еще не было. Это важное событие не только для отечественной, но и для мировой науки».

Проректор по информатизации, доктор физико-математических наук, профессор Леонид Соколинский.

Конференция объединит ведущих ученых из России, США, Китая, Германии, Италии, Индии, Польши и других стран. Кроме того, в ней примут участие представители крупнейших промышленных компаний, в числе которых корпорация Emerson, SMS group и др. В программный комитет конференции входят представители ведущих зарубежных вузов и компаний: Манус Патрик Генри (Оксфордский университет, Великобритания), Филипп Бертран (Национальная инженерная школа Сент-Этьенна, Франция), Пино Тезе (вице-президент подразделения технического сервиса холдинга SMS group) и др.

«Сегодня большое количество предприятий Урала выходит на новый уровень промышленности, активно внедряются технологии Индустрии 4.0, — подчеркивает директор Высшей школы электроники и компьютерных наук, кандидат физико-математических наук, доцент Глеб Радченко. — ЮУрГУ является организатором научной конференции, и инициатива в ее проведении была поддержана корпорацией Emerson, которая известна во всем мире своими высокотехнологичными разработками. Наш университет, в свою очередь, выступает площадкой, объединяющей научные ресурсы, суперкомпьютерные вычислительные системы и уникальные лабораторные установки, позволяющими решать действительно сложные задачи. Это объединение становится хорошим «катализатором» для определения новых направлений движения к Индустрии 4.0, также это возможность для обмена опытом ведущих разработчиков России и мира».

На конференции будут представлены исследования специалистов мирового уровня в области цифрового производства. Программа включает доклады: «Аддитивные технологии в Индустрии 4.0» (Филипп Бертран, профессор Национальной инженерной школы Сент-Этьенна); «Безопасность IoE (Интернет Всего) в условиях неизвестных рисков» (Андрей Черных, профессор Исследовательского центра CICESE, Мексика); «От Цифрового двойника до цифрового двойника цеха» (Тао Фэй, профессор Школы автоматизации науки и электротехники, Университет Бейхан, Китай) и многие другие.

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму до 1 ноября и оплатить организационный взнос.

Контакты

Ученый секретарь конференции: кандидат технических наук Наталья Юрьевна Долганина

Тел.: (8-351) 267-90-06, доб. 111

E-mail: dolganinani@susu.ru

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