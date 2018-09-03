«Лучшая инвестиция в детство»: в Челябинске открыли новую школу

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-03T13:59:29+03:00

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Роскошные кабинеты химии, физики, технологии, не актовый, но настоящий концертный зал, крутая тренажерка и два спортзала. У 1131 ученика и 70 педагогов начинается новая насыщенная жизнь. Где? В новой школе, точнее, по-модному, в образовательном центре № 4 в микрорайоне «Ньютон», что на северо-западе Челябинска. 1 сентября, после торжественной линейки, дети разошлись по классам, а взволнованные мамы и папы еще долго прогуливались вокруг здания, делясь впечатлениями.

Да и как не прогуляться, ведь пришкольная территория здесь не закатана в унылый серый асфальт. Игровая зона, беговые дорожки, поле для мини-футбола. Надевай кроссовки и выходи всей семьей на старт в выходной день.

Образовательный центр № 4 — это школа и детский сад «Яблочко». В декабре запустится еще один садик. Для молодого развивающегося микрорайона очень весомый плюс.

УЧИТЬСЯ ОЧНО, ЗАОЧНО, ВСЕГДА И С ИНТЕРЕСОМ

Новая школа — это крутой учебный маршрут для каждого ученика. Уже первоклашке предложат на выбор максимум для дополнительных занятий. А с 8-го класса дети выберут для углубленного изучения любимые предметы. Старшеклассники могут выбрать один из профилей: естественно-научный, социально-экономический, технологический, социально-гуманитарный. Образовательный центр намерен активно развивать непривычные пока для Челябинска формы обучения. Например, очно-заочное обучение, электронное и дистанционное — для одаренных детей, детей с особенностями здоровья. Во второй половине дня в школе будет работать филиал школы искусств. Есть своя телестудия, и региональное отделение Союза журналистов предлагает заниматься с детьми. Поступают предложения от спортивных школ. Скучно не будет!

Кабинет физики: сложный предмет здесь будут преподавать очень нескучно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, школа сотрудничает с Челябинским государственным университетом. Институт довузовского образования предложит детям младших классов проект «Детский университет»; учеников среднего и старшего звена ждет проект «Школа подготовки олимпиадников». Для старшеклассников — направление «Университетские классы», изучение испанского, итальянского, китайского и немецкого языков. В учебном расписании будут занятия в ботаническом саду ЧелГУ («Зеленый четверг»).

КЛЮЧИ ОТ ШКОЛЫ — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В День знаний в новую школу приехал губернатор Борис Дубровский. Главе региона устроили экскурсию по школьному зданию, а потом он поздравил детишек с началом учебного года, вручив первоклассникам символический ключ от школы. Дети, надо сказать, не оробели: держали золотой ключик крепко!

Кстати, это уже хорошая традиция — 1 сентября открывать новые учебные заведения. В прошлом году, например, это была школа в микрорайоне «Парковый»: сегодня в ней учится более 1,5 тысячи детей. И в «Парковом» строится еще одна крупная школа, ее открытие запланировано на 1 сентября 2019 года. Кроме нее в Челябинской области строится еще пять школ. До конца 2018 года новые школы в подарок получат дети Магнитогорска и п. Есаульский Сосновского района. Никогда за два десятка лет новейшей истории Челябинской области не было такого масштабного строительства. Дети рождаются, растут. Значит, нужны новые детсады и школы.

Кабинет биологии — вотчина юных исследователей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Планка наших целей постоянно поднимается. Когда мы год назад открывали школу в «Парковом», казалось, лучше быть не может. Сейчас видим — может. Таких центров в Челябинске и в регионе с каждым годом становится все больше. В прошлом году в микрорайоне Ньютон появился новый детский сад и филиал Дворца пионеров им. Крупской. Мне бы хотелось пожелать своим юным землякам всегда ставить перед собой высокие цели и большие задачи. И помнить, что успехи детей — высшая награда для родителей и наставников.

Новой школе очень рада Нина Петрова. Она привела на линейку двух детей — дочку-четвероклассницу и сына, который перешел в 11-й класс:

— Раньше мы учились далеко от дома, добирались с пересадками. Сейчас от квартиры до школы пять минут. То, о чем мы мечтали, исполнилось. У сына впереди выпускные экзамены, он собирается поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Пожелайте нам удачи!

34 ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Здесь все продумано для максимальной безопасности. В здание ученики заходят с помощью магнитных карточек. На мобильник родителей поступает SMS-ка о том, что ребенок в школе.

— Наша школа имеет три входа, но всегда открыт только один, центральный. На первом этаже — пульт охраны с мониторами, куда выведено изображение с 20 камер наружного видеонаблюдения и 14 камер внутреннего наблюдения. Школа оснащена охранно-пожарной сигнализацией. В здании 14 запасных выходов, они на магнитных ключах. В случае срабатывания сигнализации все выходы автоматически открываются. Школу охраняет ЧОП. Родители после уроков будут ждать деток в просторном фойе. И никакой сутолоки, ибо здание грамотно спланировано, по блокам. У младшей школы свой выход, турникеты, своя проходная система. Тот же принцип планировки у части школы, где учатся 5 — 11-е классы, — говорит директор образовательного центра № 4 Светлана Сергеева.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость новой школы в ЖК «Ньютон» — более 815 млн рублей. Проект финансировали федеральный и областной бюджеты. Школа начала строится в марте 2017 года, и по планам ее должны были открыть в декабре нынешнего года. Но строители очень постарались, и дети встречают новый учебный год в новых стенах.

СПРАВКА «КП»

В нынешнем учебном году в Челябинской области около 388 тысяч школьников. Из них 46,5 тысячи — первоклашки. Первоклассников в этом году на тысячу человек больше, чем в прошлом.

В Челябинске первый раз в первый класс пошли 15 тыс. 114 детишек.

Перед региональной системой образования стоит масштабная задача перевода до 2025 года всех школ региона в одну смену. Для этого нужно капитально реконструировать и перестроить 46 школьных зданий.