«Классный учитель»: челябинцы выбирают самых очаровательных педагогов

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-05T13:41:26+03:00

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Каждый из нас наверняка помнит своего любимого учителя. Именно этот человек открывает для нас двери в мир знаний, а после — провожает во взрослую жизнь.

Кто-то после окончания школы говорит ей не «Прощай», а «Здравствуй». Эти люди — педагоги. Они выбрали непростой путь, но именно про них говорят: «Учитель по призванию». Так давайте поблагодарим учителей за их непростой труд и любовь к нашим детям.

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Классный учитель». Его условия просты: нужно прислать фото учителя, указать его фамилию, имя и отчество, город или поселок проживания, а также рассказать немного о педагоге.

Фото также могут отправлять как сами педагоги, так и их родные, друзья, ученики, выпускники.

Конкурс продлится до 4 октября. А в День учителя мы наградим самых очаровательных учителей и поздравим их с профессиональным праздником.

Дерзайте! Пусть о вас узнает вся область! Победитель и призеры получат дипломы, подарки и, конечно, славу. Мы расскажем о вас в газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда» на 95,3 FM.

Дорогие участники, желательно отправлять фото, на котором вы одни, без детей, или с публичных мероприятий (в соответствии с законодательством).