Землетрясение на Урале 5 сентября 2018: из больницы в Челябинской области эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 07:36 2018-09-05T07:39:10+03:00

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Из-за повреждения здания пришлось эвакуировать пациентов из больницы в Катав-Ивановске. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

— Сейсмическая активность затронула три района — Катав-Ивановский, Усть-Катавский и Ашинский. В больнице в Катав-Ивановске заметили трещины на стенах, поэтому людей из здания вывели, — заявил Евгений Савченко.

По словам министра, толчок произошел на глубине 10 км, радиус — 50 км. Утром экстренные службы приняли 627 обращений от жителей Челябинской области. Люди спрашивали, что случилось.

Евгений Савченко подчеркнул, что землетрясение носит природный характер.

В минздраве Челябинской области отметили, что пока неясно, будет ли сегодня вестись прием пациентов в катав-ивановской больнице.

— Пострадал хирургический корпус. Как сильно — предстоит установить комиссии, — заявили в пресс-службе минздрава. — Сейчас решается, можно ли продолжать работу в больнице или нет.

Напомним, землетрясение на Урале 5 сентября 2018 затронуло Челябинскую и Свердловскую области, а также республику Башкортостан. Примерно в 4 часа утра по местному времени люди ощутили мощные толчки, от которых затряслись стены и посыпался кафель. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты МЧС проверяют здания на предмет возможных трещин и разрушений.

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