2018-09-05T06:13:34+03:00
Общество

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018: в Челябинской области раскачивало дома и срывало кафель

Жители Челябинской области почувствовали землетрясение на Урале 5 сентября 2018
Сергей УФИМЦЕВ
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Жители Челябинской области почувствовали вибрацию примерно в 4 часа утра. Фото: Андрей АБРАМОВ.Жители Челябинской области почувствовали вибрацию примерно в 4 часа утра. Фото: Андрей АБРАМОВ.
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Жители нескольких городов Челябинской области почувствовали на себе землетрясение на Урале 5 сентября 2018. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 баллов на глубине 10 км. Это означает, что толчки были достаточно ощутимые. Еще чуть-чуть, и могло повредить здания.

В соцсетях южноуральцы делятся впечатлениями от произошедшего.

— Сижу ночью, кормлю грудного ребенка. Вдруг чувствую, как подо мной поехал диван. Тюль зашевелилась, и дом как будто стал раскачиваться! — пишет анонимно женщина в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

— Трясло так, что кафель сорвало, — рассказала жительница Катав-Ивановска Татьяна.

— Проснулась примерно в 4 часа утра от того, что кровать подо мной затряслась, — говорит жительница Сатки Ильнара.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 баллов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда достигла 5,5 баллов.

— Живем на 9 этаже панельного дома. Потолок затрещал. Думали, сейчас рухнет! Попугаи в клетке метаться стали, потом вдруг резко успокоилось, — рассказала жительница Миасса Ксения.

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 также почувствовали жители Башкортостана и Свердловской области. В региональных группах в соцсетях народ тоже обсуждает, как тряслись стены в квартирах.

В Катав-Ивановске у людей посыпался потолок. Фото: Екатерина Зейдель

В Катав-Ивановске у людей посыпался потолок. Фото: Екатерина Зейдель

Многие сравнили произошедшее с падением метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Напомним, тогда ударной волной выбило окна в жилых домах. От осколков пострадали около 1000 человек на Южном Урале.

Жители Катав-Ивановска делятся впечатлениями в соцсетях.

Жители Катав-Ивановска делятся впечатлениями в соцсетях.

ОФИЦИАЛЬНО

— Зафиксирована сейсмическая активность в Катав-Ивановском районе в 03:58 по местному времени. Разрушений зданий нет. Погибших и пострадавших нет. Сейчас рабочие группы проверяют социально значимые объекты и жилые дома на предмет повреждений, — заявили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Трехгорном тоже почувствовали толчки.

В Трехгорном тоже почувствовали толчки.

Материал дополняется.

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