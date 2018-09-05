«Ад с точки зрения экологии»: Руслан Белый раскритиковал Челябинск у Дудя

СЕГОДНЯ 20:10 2018-09-05T20:11:54+03:00

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Гостем нового выпуска популярного блогера Юрия Дудя стал комик Руслан Белый. Стендапер рассказывал о своем туре по городам страны. Заметил, что поездка ему далась нелегко, прежде всего из-за той картины, которую он узрел по стране.

«ШУТИТЬ В ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ — ОЧЕНЬ ЖЕСТКО»

— Мы снимали зимой. Все выглядит ужасно. Идет дождь. Все так грустно, ничего хорошего. У таксистов спрашиваешь: «Как у вас?». А они: «Все плохо». А мне надо шутки придумывать, — посетовал Белый.

После этого он рассказал про Челябинск.

— Я с Челябинска охренел. Ехал в аэропорт, мы смотрим на елки, которые зелеными должны быть, а они какие-то желтые. Там ад с точки зрения экологии. Ад! А тебе надо в такой атмосфере шутить. То есть, это очень жестко.

Также Белый раскритиковал Волгоград и добавил, что больше такие туры проводить не будет.

ЧЕЛЯБИНЦЫ НЕ ВОСПРИНЯЛИ ШУТКИ КОМИКА

В Челябинске Руслан был зимой в рамках своего проекта «Комик в городе». В анонсе шоу южноуральскую столицу обозначили как город из десятки самых грязных в стране, центр металлургической промышленности и родину Стаса Ярушина.

— Слышал, что у вас все плохо с экологией. Я приехал и спросил: «Когда мы обратно?». Мне сказали, через два дня. Так я рак схвачу за это время! На вашем городе надо как на сигаретах наклейки клеить — «Челябинск убивает», — пошутил Белый.

Подколка вызвала неоднозначную реакцию челябинцев и даже обидела некоторых. Однако перед началом выступления Руслан предупреждал всех:

— Отключите патриотизм, — имея в виду, что это просто юмор.

КСТАТИ

Челябинск неоднократно упоминался в шоу «вДудь». Лидер группы «Кровосток» Шило комплиментарно назвал Челябинск самым невероятным в мире городом. А в выпуске с рэпером Андреем Бледным обсудили секс-скандал в челябинском интернате.

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