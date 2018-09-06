Евгений Тефтелев позвал челябинского урбаниста Льва Владова в свою команду

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-06T16:14:41+03:00

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Это уже примета: если градоначальник Евгений Тефтелев приходит в челябинскую студию радио «Комсомольская правда», значит, скоро день рождения города. И мы первыми спрашиваем, что у города в минувшем году вышло на отлично, а над чем еще нужно работать.

Но начали мы разговор с народных гуляний.

«СМОТРЮ САЛЮТ С НАБЕРЕЖНОЙ»

— Какие события в праздничной афише города вы считаете самыми яркими?

— Конечно, общественно-политический вернисаж в ЦПКиО им. Гагарина. В прошлое воскресенье в парке работали представители 300 организаций города. Праздник посетило до пяти тысяч гостей. Он был очень зрелищным, я там с удовольствием провел время.

Ну, и, конечно, непосредственно само празднование Дня города 7 сентября. Праздник придет в каждый район. Мы увидим шоу ретро-автомобилей, будет шумно на Кировке. На площади Революции дадут концерт московские звезды. А завершит вечер праздничный фейерверк на набережной.

Евгений Тефтелев в "Комсомолке".Фото: Валентина ВАГАНОВА

— А вы где смотрите салют?

— На набережной, вместе с друзьями и коллегами. Мы приглашаем ветеранов, почетных жителей города, коллег по работе в администрации, депутатов. Всего 200-250 человек.

САДИКИ ПРОСТАИВАТЬ НЕ БУДУТ

— Мы учебный год встретили очень хорошо, открытием школы в ЖК «Ньютон». И в прошлом году открыли крутую современную школу — в микрорайоне «Парковый. А сколько городу нужно еще таких подарков?

— Не менее десяти школ собираемся построить в течение пяти лет. Но первоочередные задачи — построить три школы — в Чурилово, в микрорайоне «Академ Риверсайд»

— Детские сады мы строим. Но если случится очередной спад рождаемости, не будут ли садики стоять пустыми?

— Сейчас садики работают с «перегрузом», есть очереди. Если рождений станет меньше, сады просто будут работать в нормальном режиме.

Евгений Тефтелев: Первоочередные задачи по строительству школ — в Чурилово и в микрорайоне «Академ Риверсайд»Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПРОСЛЕДИМ ЗА ДВОРАМИ

— Дворы ремонтируем по программе «Городская среда». Но ремонтировать — одно, не менее важно сохранить.

— Это задача главы района, местной администрации, жителей и управляющих компаний. Мы за два года отремонтируем 300 дворов, сделаем их современными. Мы же неслучайно отстаиваем реформу местного самоуправления: 170 районных депутатов проконтролируют эту работу. У каждого депутата по три-четыре тысячи жителей на участке. Вполне по силам работать со всеми.

«ПРИГЛАШАЮ УРБАНИСТА»

— Активную гражданскую позицию заняли сторонники движения «Челябинский урбанист» по главе со Львом Владовым. Как вы относитесь к их критике?

— Позитивно. Многие его предложения актуальны. Более того, по программе «Городская среда» мы воплощаем его предложения. Другое дело, что, к сожалению, мы не уйдем от федеральных законов, например, от 44-ФЗ, по которому на каждый фронт работ мы объявляем конкурс. И бывают, приходят люди, порой действительно некомпетентные в обустройстве городской среды, о чем Лев часто говорит. И мы их заставляем переделывать брак в работе.

Я считаю, что многие его советы полезны. Потому в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» приглашаю его в общественные советы, стать консультантом на общественных началах в городском Комитете по архитектуре и Управлении дорожного хозяйства.

Градоначальник признал, что многие советы урбаниста Льва Владова полезны.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мои помощники такое предложение сформулируют, и его опыт и видение проблем помогут городу.

СУХИЕ ЕЛИ СМЕНИМ

— Челябинцев волнует судьба засыхающих голубых елей на площади Революции…

— Мы займемся этой проблемой, проведем обследование каждого дерева. Чтобы определить, какие нужно убирать. И заменим их на молодые саженцы высотой в 3-4 метра, чтобы пространство не оголялось.

Глава города заявил, что засыхающие голубые ели в центре в случае чего заменят на высокие молодые саженцы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПО ПЕШЕХОДАМ СПРОСИМ У ЛЮДЕЙ

— Большой спор в городе идет по строительству подземных переходов. Много несогласных.

— Есть те, кто против подземных, им нужны наземные. Есть те, кто думает иначе. Мы готовим два варианта, вынесем их на суд общественности.

О РАСШИРЕНИИ ДОРОГИ ВДОЛЬ БОРА

— Еще одна острая тема: возможное расширение ул. Худякова на границе с бором. Будем расширять дорогу?

— Тема эта есть, но мы пока к ней не приступаем. На правой стороне дороги, по направлению к поселку Шершни, мы расчистили бурелом, выкосили сорняк и кустарник. Просто привели сторону в надлежащий вид. Может, в перспективе тему строительства дополнительной полосы и придется поднимать. Но пока такого решения нет.

ГАЗОН У «ПЕЛЬМЕНЕЙ» ОСТАНЕТСЯ

— Еще один беспокоящий вопрос: возможное переустройство зеленой полосы у ресторана «Уральские пельмени» по проспекту Ленина под игровой городок и парковку. Там красивые ухоженные деревья и газоны защищают дома от шума дороги. И вот пошли разговоры об «оживлении» территории.

— Я не знаю, кто это хочет затеять. Я там часто бываю, мне это место очень нравится. У меня, как у главы города, никакого желания что-то менять и переустраивать нет.

Фото с коллективом ИД "Комсомольская правда" в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ГУЛЯЮ У ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»

— Часто гуляете по городу?

— Часто. Больше бываю в центральной части города и в районе Теплотехнического института — я живу там. Бываю на Комсомольском проспекте, на проспекте Победы. А если приходится где-то инспектировать ситуацию в районах, всегда иду пешочком. Смотрю состояние дорог, дорожных ограждений. Одно из последних наблюдений: в районе железнодорожного вокзала что-то меняется, но опоры уличного освещения в плохом состоянии.

— Менять нужно?

— Покрасить нужно. Управление дорожного хозяйства краску получило. Покрасят. Мы взялись за въезды в город: и аэропорт, и железнодорожный вокзал создают первое впечатление о Челябинске. Выкашиваем траву, разбираемся с несанкционированной торговлей и стихийными стоянками маршрутных такси.

ОТВЕТ КОМИКУ

— В популярном шоу «вДудь» российский комик Руслан Белый вспомнил о визите в Челябинск зимой. Рассказал про желтые елки. Вас такое задевает?

— Если говорить по экологии, есть подвижки. Губернатор на уровне Госсовета добился изменений в нормативах предельно допустимых норм выбросов. Мы не пускаем в город в дни, когда объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, транзитные большегрузы, не соответствующие экологическим характеристикам. Скоро мы начнем рекультивировать свалку. Все это сработает в плюс.

КСТАТИ

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