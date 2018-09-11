2018-09-11T15:24:24+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Участники номинации «Лучший строительный магазин»

В номинации принимают участие строительные магазины Челябинска и Челябинской области
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LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет свое производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту дает возможность развития компании «Люкс-Декор».

Леруа Мерлен

Castorama

Самоделкин

Капитальный

Сатурн Строймаркет

СТАРТ

Дом кафеля

Лео

Керамик Холл

Стройэкспресс

QUICK STEP, магазин напольных покрытий

Стронгер, отделочные материалы для строительства

Лето-пласт, продажа отделочных материалов

Palazzo, салон керамической плитки

СМАРТПОЛ, сеть магазинов напольных покрытий

Грезы, салон кафеля и сантехники

Интерьер-холл АртSSофе

Ваш стиль, салон-магазин

Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма

«Новый дом»

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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