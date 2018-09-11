Участники номинации «Лучший строительный магазин»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-11T15:24:24+03:00

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LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет свое производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту дает возможность развития компании «Люкс-Декор».

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