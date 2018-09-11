Участники номинации «Лучший строительный магазин»
LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет свое производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту дает возможность развития компании «Люкс-Декор».
Леруа Мерлен
Castorama
Самоделкин
Капитальный
Сатурн Строймаркет
СТАРТ
Дом кафеля
Лео
Керамик Холл
Стройэкспресс
QUICK STEP, магазин напольных покрытий
Стронгер, отделочные материалы для строительства
Лето-пласт, продажа отделочных материалов
Palazzo, салон керамической плитки
СМАРТПОЛ, сеть магазинов напольных покрытий
Грезы, салон кафеля и сантехники
Интерьер-холл АртSSофе
Ваш стиль, салон-магазин
Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма
«Новый дом»
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