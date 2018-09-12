Участники номинации «Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов»
LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет своё производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту даёт возможность развития компании «Люкс-Декор». www.decor-174.ru
УралГлавКерамика
Кемма
Металл Профиль
Крепежный Арсенал Рус
Арпром
Пражский камень, производство и продажа отделочного камня
Алга, завод кровли и фасада
Город-строй, продажа строительных материалов
Интеллект Строй Сервис, официальный представитель компании ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»
ЖБИ-Чел
Сварожич, производство кровельных и фасадных материалов
ИНСИ
БетонОФФ, производство и продажа бетона
Бетос СК, завод по производству товарного бетона
Пантеон, производство и доставка товарного бетона
Технобетон, бетонный завод
Красивый дом, торгово-строительная компания
АРС-Пром, производство и продажа метериалов для кровли и фасада
Пеноблок74, производственная компания
Арт-бетон, торгово-производственная компания
УММ, производственное предприятие
Регион-альянс, торговая компания
Строительные технологии XXI века
Кромет, производство и продажа кровельных материалов
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