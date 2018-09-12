2018-09-12T09:49:43+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Участники номинации «Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов»

В номинации принимают участие компании по производству строительных материалов в Челябинске и Челябинской области
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LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет своё производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту даёт возможность развития компании «Люкс-Декор». www.decor-174.ru

УралГлавКерамика

Кемма

Металл Профиль

Крепежный Арсенал Рус

Арпром

Пражский камень, производство и продажа отделочного камня

Алга, завод кровли и фасада

Город-строй, продажа строительных материалов

Интеллект Строй Сервис, официальный представитель компании ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»

ЖБИ-Чел

Сварожич, производство кровельных и фасадных материалов

ИНСИ

БетонОФФ, производство и продажа бетона

Бетос СК, завод по производству товарного бетона

Пантеон, производство и доставка товарного бетона

Технобетон, бетонный завод

Красивый дом, торгово-строительная компания

АРС-Пром, производство и продажа метериалов для кровли и фасада

Пеноблок74, производственная компания

Арт-бетон, торгово-производственная компания

УММ, производственное предприятие

Регион-альянс, торговая компания

Строительные технологии XXI века

Кромет, производство и продажа кровельных материалов

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года – 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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