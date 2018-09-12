Участники номинации «Лучшая компания по производству декоративных покрытий»
LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет своё производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту даёт возможность развития компании «Люкс-Декор». www.decor-174.ru
СМАРТПОЛ, сеть магазинов напольных покрытий
Грезы, салон кафеля и сантехники
Стронгер, отделочные материалы для строительства
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