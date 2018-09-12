Участники номинации «Лучшая компания по производству декоративных покрытий»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-12T13:31:44+03:00

В номинации принимают участие компании Челябинска и Челябинской области, занимающиеся производством и продажей отделочных материалов для зданий и объектов

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LUX DECOR, салон декоративных покрытий, уже больше восьми лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах. Компания имеет своё производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила. Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту даёт возможность развития компании «Люкс-Декор». www.decor-174.ru

СМАРТПОЛ, сеть магазинов напольных покрытий

Грезы, салон кафеля и сантехники

Стронгер, отделочные материалы для строительства

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года – 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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