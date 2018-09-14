«Ясный берег»: вид на озеро и дизайн-проект в подарок
«Ясный берег» — современный строящийся квартал таунхаусов на берегу Первого озера в Тракторозаводском районе, микрорайон Чурилово, который находится в 15 минутах от центра Челябинска.
В непосредственной близости развитая инфраструктура: детские сады, школы, взрослая и детская поликлиники, магазины и общественный транспорт.
На территории квартала планируется детская площадка, зоны отдыха, парковочные места для автомобилей, умная инфраструктура, безопасная, охраняемая территория с контролируемой системой доступа. Кроме того, у каждого таунхауса есть собственный земельный участок для цветущего сада и зоны барбекю.
Уникальность «Ясного берега» состоит в том, что он сочетает в себе всю приятную атрибутику загородной жизни (экологичность района, близость озера, прекрасные виды из панорамного остекления, собственная приусадебная территория) и в то же время предполагает полный спектр удобств развитой городской инфраструктуры.
Таунхаусы в «Ясном береге» — это:
— безопасная благоустроенная территория с зонами отдыха и детской площадкой;
— центральные системы водоснабжения и водоотведения, электричество и газ;
— свободная планировка, высокие потолки — от трех метров;
— теплый пол;
— панорамное остекление, качественный энергосберегающий стеклопакет;
— индивидуальный земельный участок — не менее одной сотки;
— умное освещение, зоны wi-fi на территории комплекса;
— запоминающаяся архитектура квартала в стиле неоклассицизма;
— надежные, традиционные подходы при строительстве;
— качественные современные материалы.
Выбирайте комфортное, уютное жилье по доступной цене.
Стоимость таунхауса в квартале «Ясный берег» равна стоимости просторной трехкомнатной квартиры – 29 900р/кв.м.
Площадь таунхаусов от 120 кв.м.
Действует акция раннего бронирования, по которой при цене 29 900 за квадрат – таунхаус с предчистовой отделкой,
а стоимость таунхауса с черновой отделкой – 27 400р/кв.м.
Дизайн-проект в сочетании стилей loft и Скандинавия в подарок!
Чтобы отдать свой голос за ЖК «Ясный берег», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».
Семейный квартал «Ясный берег»: вблизи от центра, вдали от суеты!
г. Челябинск, пр. Ленина 21В, БД Спиридонов, офис 401А,
тел.: (351) 223-20-07,
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