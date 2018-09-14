«Ясный берег»: вид на озеро и дизайн-проект в подарок

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-14T09:15:12+03:00

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«Ясный берег» — современный строящийся квартал таунхаусов на берегу Первого озера в Тракторозаводском районе, микрорайон Чурилово, который находится в 15 минутах от центра Челябинска.

В непосредственной близости развитая инфраструктура: детские сады, школы, взрослая и детская поликлиники, магазины и общественный транспорт.

На территории квартала планируется детская площадка, зоны отдыха, парковочные места для автомобилей, умная инфраструктура, безопасная, охраняемая территория с контролируемой системой доступа. Кроме того, у каждого таунхауса есть собственный земельный участок для цветущего сада и зоны барбекю.

Уникальность «Ясного берега» состоит в том, что он сочетает в себе всю приятную атрибутику загородной жизни (экологичность района, близость озера, прекрасные виды из панорамного остекления, собственная приусадебная территория) и в то же время предполагает полный спектр удобств развитой городской инфраструктуры.

Таунхаусы в «Ясном береге» — это:

— безопасная благоустроенная территория с зонами отдыха и детской площадкой;

— центральные системы водоснабжения и водоотведения, электричество и газ;

— свободная планировка, высокие потолки — от трех метров;

— теплый пол;

— панорамное остекление, качественный энергосберегающий стеклопакет;

— индивидуальный земельный участок — не менее одной сотки;

— умное освещение, зоны wi-fi на территории комплекса;

— запоминающаяся архитектура квартала в стиле неоклассицизма;

— надежные, традиционные подходы при строительстве;

— качественные современные материалы.

Выбирайте комфортное, уютное жилье по доступной цене.

Стоимость таунхауса в квартале «Ясный берег» равна стоимости просторной трехкомнатной квартиры – 29 900р/кв.м.

Площадь таунхаусов от 120 кв.м.

Действует акция раннего бронирования, по которой при цене 29 900 за квадрат – таунхаус с предчистовой отделкой,

а стоимость таунхауса с черновой отделкой – 27 400р/кв.м.

Дизайн-проект в сочетании стилей loft и Скандинавия в подарок!

Чтобы отдать свой голос за ЖК «Ясный берег», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

Семейный квартал «Ясный берег»: вблизи от центра, вдали от суеты!

г. Челябинск, пр. Ленина 21В, БД Спиридонов, офис 401А,

тел.: (351) 223-20-07,

www.ясныйберег74.рф.

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