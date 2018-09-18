Опять трясет: жители Катав-Ивановска завалили соцсети сообщениями о землетрясении

СЕГОДНЯ 08:17 2018-09-18T08:17:32+03:00

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Первые сообщения о толчках жители Катав-Ивановска написали около 22 часов 17 сентября.

— Опять задрожала посуда. Сначала тихо гудело под диваном, потом вибрация началась. Как на вулкане...Когда все закончится? — пишет Евгения Храмова.

Евгении вторят десятки, если не сотни комментаторов. Не похоже на массовую историю. Люди называют конкретные улицы и поселки, где ощущалось землетрясение. При этом толчки повторялись с интервалом в полтора часа. Последние свидетельства жителей — в 5 часов утра.

— Дети боятся спать, шкафы трясутся, когда это кончится? — пишет Наталья Васильева.

КОММЕНТАРИЙ

— За ночь-утро никаких сообщений ни от наших служб, ни от жителей не поступало. Лучше бы люди звонили в 112, а не писали в соцсетях, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

КОГДА УЧЕНЫЕ ВЫЯСНЯТ ПРИЧИНУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Самые сильные точки во время землетрясения на Урале пришлись на ночь 5 сентября. Эпицентр был в Катав-Ивановске, однако толчки ощутили жители Аши, приграничных городов Башкирии и Свердловской области. Колебания дошли до Челябинска.

После себя землетрясение оставило разрушенную больницу в Катав-Ивановске. Ремонта требуют несколько многоквартирных домов. При этом исследователи говорят, что «дрожь земли» была не такой уж сильной, а потряхивания раз в 10 лет для Уральского хребта это норма.

Ученые объявили, что причину землетрясения назовут ближе к концу сентября. А пока Урал могут сотрясать афтершоки — сейсмические толчки меньшей мощности, которые могут продолжаться в течение двух недель.

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