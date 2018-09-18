2018-09-18T08:17:32+03:00
Происшествия

Опять трясет: жители Катав-Ивановска завалили соцсети сообщениями о землетрясении

Люди почувствовали толчки вечером и ночью
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Катав-Ивановск снова трясет. Фото: Алексей БУЛАТОВКатав-Ивановск снова трясет. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первые сообщения о толчках жители Катав-Ивановска написали около 22 часов 17 сентября.

— Опять задрожала посуда. Сначала тихо гудело под диваном, потом вибрация началась. Как на вулкане...Когда все закончится? — пишет Евгения Храмова.

Евгении вторят десятки, если не сотни комментаторов. Не похоже на массовую историю. Люди называют конкретные улицы и поселки, где ощущалось землетрясение. При этом толчки повторялись с интервалом в полтора часа. Последние свидетельства жителей — в 5 часов утра.

— Дети боятся спать, шкафы трясутся, когда это кончится? — пишет Наталья Васильева.

КОММЕНТАРИЙ

— За ночь-утро никаких сообщений ни от наших служб, ни от жителей не поступало. Лучше бы люди звонили в 112, а не писали в соцсетях, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

КОГДА УЧЕНЫЕ ВЫЯСНЯТ ПРИЧИНУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Самые сильные точки во время землетрясения на Урале пришлись на ночь 5 сентября. Эпицентр был в Катав-Ивановске, однако толчки ощутили жители Аши, приграничных городов Башкирии и Свердловской области. Колебания дошли до Челябинска.

После себя землетрясение оставило разрушенную больницу в Катав-Ивановске. Ремонта требуют несколько многоквартирных домов. При этом исследователи говорят, что «дрожь земли» была не такой уж сильной, а потряхивания раз в 10 лет для Уральского хребта это норма.

Ученые объявили, что причину землетрясения назовут ближе к концу сентября. А пока Урал могут сотрясать афтершоки — сейсмические толчки меньшей мощности, которые могут продолжаться в течение двух недель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Еще больше материалов по теме: «Землетрясение на Урале 5 сентября 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это несправедливо»: мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети
В Колывани вынесен приговор работникам коммунального хозяйства, из-за разгильдяйства которых двое братьев упали в яму. Виновников ждут небольшие сроки в колонии-поселении
Новости 24
Врача из Южноуральска наказали за «отмазку» призывника
Журналисту из Челябинска пригрозили расправой за публикации о важной персоне
Челябинский диспансер рассказывает подросткам о превратностях секса по интернету
На берегу заповедного Тургояка нашли свалку бытового мусора
Бездомные котята из Магнитогорска зайцем проехались в чужом авто
Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора в рамках Чистых игр
В Челябинской области два бизнесмена повздорили из-за семечек
В Челябинской области пострадавшую от землетрясения больницу не будут закрывать из-за ремонта
В Челябинской области профессиональные театры покажут класс
Челябинская область готова к зиме: отопительный сезон стартовал
В Челябинской области собран первый миллион тонн зерна
Больницу Катав-Ивановска тряхнуло на 11 млн рублей: чиновники подсчитали ущерб от недавнего землетрясения
Южноуральцам мешают спать собаки и петухи
Голый и с ножом: мужчина держит в страхе целый поселок в Челябинской области
Проиграли по всем статьям: «Йокерит» разгромил «Трактор» со счетом 8:0
Десять тонн за два часа: Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора
В Копейске директора предприятия по переработке металлов оштрафовали за загрязнение воздуха
В Магнитогорске рабочий погиб, упав в ванну с раскаленным железом
Из-за аварии на котельной с четырьмя пострадавшими в Сатке перенесли начало отопительного сезона