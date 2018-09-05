Ученые: «Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 было слабее, чем нам говорят»

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-05T09:46:03+03:00

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 пока что наделало больше шуму в социальных сетях, нежели принесло разрушений. Пока известно об одном пострадавшем здании — это больница в Катав-Ивановске. На этот город и пришелся основной удар. Однако специалисты все же обследуют все школы в муниципалитетах горно-заводской зоны.

«Комсомольская правда» — Челябинск» связалась с Институтом геофизики уральского отделения РАН. По сути, это единственные исследователи, кто компетентно можно говорить о землетрясениях в Челябинской области. Ученые сомневаются в том, что магнитуда ночных толчков была 5,5 баллов. Об этом ранее заявляло Евро-азиатское геофизическое общество.

— Данные об этом опубликовало, мягко говоря, не самое авторитетное геофизическое общество. Они уже попадались на неточностях. Поэтому сейчас мы будем снимать данные с нашей обсерватории «Арти», откуда ведется наблюдение за сейсмической активностью, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Александр Гуляев.

Камеры в магазине сняли землетрясение на Урале.

Ученый объяснил, что небольшие потряхивания характерны для современных Уральских гор. Но происходит это раз в 10 лет. Например, в 2004 году в Катав-Ивановске были толчки в 2,5 балла. Землетрясение силой до четырех баллов не представляет никакой угрозы людям и зданиям. По ощущениям это похоже на ситуацию, когда вы идете по трассе и мимо проносится груженая фура. При пяти баллах начинает звенеть посуда, могут упасть неустойчивые предметы. Но без разрушений.

— Судя по тому, что сегодня описывают сотрудники МЧС, землетрясение было не сильнее, чем 2,5 балла. Раз в 100-120 лет на Урале происходят землетрясение силой до 6 баллов, — заявил Александр Гуляев.

Разрушения приносят толчки от семи баллов и более.

— Чтобы понять, какова была сила толчков в эпицентре событий, надо к магнитуде прибавить полтора. Тогда получается, что в Катав-Ивановске должны были быть толчки до семи баллов, а это привело бы к разрушениям.

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