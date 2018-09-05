2018-09-05T12:31:40+03:00
Общество

Версии землетрясения на Урале 2018: секретные испытания, взрывы в карьерах или природный катаклизм

Ученые рассказали, сколько времени понадобится на то, чтобы назвать точную причину землетрясение на Урале 2018 [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Взрывы могли спровоцировать землетрясение в Челябинской области 5 сентября.Взрывы могли спровоцировать землетрясение в Челябинской области 5 сентября.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Эпицентр землетрясения на Урале 5 сентября 2018 пришелся на Катав-Ивановск. Однако отдельные толчки чувствовались в Свердловской области и даже в Башкирии. По данным европейских сейсмологов, сила толчков достигла 5,5 баллов, а глубина была 10 километров. Однако уральские ученые сомневаются в словах коллег и говорят, что толчки были слабее.

«Комсомольская правда» — Челябинск» собрала возможные версии землетрясения на Урале 2018. Заметим, что они пока носят исключительно гипотетический характер.

— О том, что стало причиной подземных толчков, мы сможем сказать лишь в конце сентября. Сейчас мы снимаем данные с нашей сейсмологической станции. На их анализ уйдет время, — сообщили в Институте геофизики уральского отделения РАН.

Версия №1. Естественная: растяжение земной коры

Объясняет доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, член-корреспондент РАН Всеволод Анфилогов:

— Земная кора упругая. В разных участках возникают растяжения и сжатия. Из-за этого образуются волны, которые и являются землетрясением. Для Уральских гор сейсмическая активность не характерна — горы старые. Южный Урал всегда был спокойной территорией, однако земная кора в этом месте отличается большой упругостью, поэтому землетрясение вполне может произойти.

Сила толчков в 5,5 баллов — действительно ощущается. Трудно ожидать на Урале таких землетрясений.

Почему не все челябинцы ощутили толчки? Объяснение простое: от эпицентра землетрясения расходятся упругие волны. Разбегаются они не строго равномерно, а по участкам — волноводам. Где волновод проходит — там и ощущается тряска.

Шок в Катав ивановске развалилась веранда из за землетресение.

Версия №2. Конспирологическая: секретные испытания на оборонных предприятиях

Землетрясение повторило судьбу метеорита и выброса рутения в том плане, что простые люди усматривают в этом заговор. Плодотворную почву для теории заговора предоставляют оборонные предприятия в закрытых городах Челябинской области.

Честно, к версии о том, что это были какие-то секретные испытания, мы всегда относимся скептически. Но за комментарием на один из заводов позвонили, однако там не захотели говорить на эту тему, что не могло не насторожить.

— В закрытом городе недалеко от Катав-Ивановска очень сильно ощущались толчки. Ночью люди выбежали на улицу из домов, в городе погасли фонари. Все со времен школьной географии знают, что землетрясений на Урале не бывает. Наверняка, что-то рвануло или были какие-то испытания, — пишет в соцсетях житель «запретки» Михаил.

— В теории такое могло быть. Атомные взрывы хорошо фиксируются сейсмологами по всему миру. Однако на Урале таких испытаний не проводят. Да и радиационный фон тогда бы был повышен, — прокомментировал академик Всеволод Анфилогов.

Наибольшим разрушениям подверглась больница в Катав-Ивановске. Фото: газета «Авангард»

Наибольшим разрушениям подверглась больница в Катав-Ивановске. Фото: газета «Авангард»

Версия №3. Техногенная: виноваты люди

А если быть точным, рабочие карьеров. Взрывные работы, которые проводят во время добычи ископаемых, абсолютно точно способны вызывать землетрясение. Карьеров в Челябинской области предостаточно: и камень, и руду добывают. В том числе, используют взрывчатку. Так что остается дождаться официальных выводов.

Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

КСТАТИ

Можно ли предсказать землетрясение?

В теории — да. Но для этого необходимы специальные приборы, которых на Урале само собой нет. Ведь мы не в зоне риска. Однако даже в Японии или США, где землетрясения случаются чаще, а научный потенциал геофизиков гораздо шире, не могут точно спрогнозировать толчки. Все потому, что высокоточный прогноз, хотя бы с точностью до месяца, пока делать не научились.

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