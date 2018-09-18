Челябинск встречает Суперкубок-2018

СЕГОДНЯ 08:25 2018-09-18T08:26:18+03:00

В этом году организаторы приготовили сюрприз

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Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2018» пройдет с 20 по 22 сентября на Центральном стадионе Челябинска. Там встретятся лучшие команды из 23 городов шести регионов России.

Они поборются за звание абсолютных чемпионов турнира и главные призы: переходящие кубки, комплект футбольной экипировки и поездку в Санкт-Петербург в гости к ФК «Зенит» от генерального партнера фестиваля — АО «Русской медной компании».

Ждем Freestyle Sport!

Торжественная церемония открытия состоится 20 сентября в 17.00. Каждый Суперкубок фестиваля «МЕТРОШКА» запоминается участникам и зрителям ярким шоу и неожиданными гостями.

В 2017 году специальным «гостем» открытия финальных соревнований турнира стал Кубок чемпионата мира по футболу — главный трофей, который держали в руках великие футболисты: Пеле, Марадона, Зидан, Роналдо, Клозе.

В этом году организаторы приготовили сюрприз. На церемонии открытия Суперкубка-2018 выступит команда спортивного шоу Freestyle Sport во главе с трехкратным чемпионом России по футбэг фристайлу (победителем Russian Footbag Open 2009, 2010, 2011г.) Павлом Моторовым.

Freestyle Sport не только выступят на церемонии открытия Суперкубка-2018, но и побывают в лагере, где будут жить участники турнира. Там, 19 сентября, ребята покажут свое уникальное шоу со светящимися в темноте мячами.

Расписание Суперкубка «МЕТРОШКА-2018»

20 сентября

10.00 — 11.30 — отборочные игры младшей группы

17.00 — Торжественная церемония открытия

18.00 — 19.30 — отборочные игры старшей группы

21 сентября

9.00 — 13.30 — отборочные игры и 1/8 финала старшей группы

14.00 — 18.30 — отборочные игры и 1/8 финала младшей группы

22 сентября

10.15 — 13.30 — 1/4 финала, полуфиналы, финалы

14.00 — Торжественная церемония награждения