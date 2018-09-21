Автомошенничество в Челябинске: аферисты ставят иностранцев в «безвыходное положение»

СЕГОДНЯ 04:12 2018-09-20T15:51:19+03:00

Аферисты скручивают номера, прячут их, а потом звонят хозяину с предложением выкупить номер за деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе снова активизировались вымогатели, которые скручивают госномера с машин

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Схеме со снятием номеров с машин уже много лет. Злоумышленники скручивают регзнаки с припаркованных машин, прячут их где-нибудь и оставляют хозяину записку с предложением выкупить номер за деньги: кто за тысячу рублей, а кто и больше. Дают реквизиты электронного кошелька и ждут. Автовладелец переводит деньги и получает ответ, где спрятано его добро.

Одно время жулики хорошо наваривались на таких кражах, потому что восстановить номер в ГИБДД было не так просто. Но потом правила перерегистрации упростили, и схема со спрятанными номерами для грабителей стала нерабочей.

Но недавно аферисты снова вернулись к ней. Только теперь скручивают не российские номера, а заграничные — казахстанские, белорусские и другие. С тем расчетом, что водитель не сможет пойти в ГИБДД за новым номером, потому что его машина оформлена в другом государстве.

ЧЕЛЯБИНЦЫ НАХОДЯТ НОМЕРА В ПОДЪЕЗДАХ

Жители Челябинска и других городов области находят во дворах и подъездах чужие автомобильные номера. На днях читательница газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ольга нашла казахстанские номера на батарее в своем подъезде по адресу Комсомольский пр., 93. Видимо, скрутили у кого-то во дворе и спрятали здесь. Грабители, как правило, прячут номерные знаки неподалеку от места кражи.

— Номер стоит здесь три дня. Были еще два, но их, наверное, забрали. Казахстанские они были или нет, я не знаю, не рассматривала. Давно у моей подруги сняли номера и просили выкуп 2500 тысячи с последующим указанием места, где забрать. Здесь, видимо, та же цель, — рассказала Ольга.

Этот номер нашли в шестом подъезде дома на Комсомольском проспекте, 93.

Мы отправили в полицию фотографию находки и адрес. Через некоторое время нам перезвонили и попросили телефон Ольги.

— К нам поступало заявление о пропаже этого номера. С водителем уже связались, сейчас поедем забирать номер, спасибо вам, — заявили в УМВД по Челябинску.

В интернете жители жалуются на кражи иностранных номеров, предупреждают других водителей, чтобы были начеку или просят откликнуться тех, кто находил табличку.

— Приехали к нам гости из Казахстана. Машина стояла возле дома, какие-то уроды ночью украли номера и оставили записку, предлагают выкупить. Естественно, деньги им отдавать никто не хочет. Мы решили сделать дубликат, обзвонили разные конторы, просят 2300 рублей за комплект. Придется заказывать, а что делать, друзьям ехать домой как-то надо, — пишет челябинец Алексей.

СПРАВКА "КП"

Что делать, если у вас скрутили номера

Вообще варианта три — попытаться найти номер самому, сделать дубликат или перерегистрировать машину.

Практика показывает, что воры прячут регзнаки где-нибудь неподалеку. Поэтому загляните за гаражи, за мусорные баки, на крышу трансформаторной будки. Часто прячут номера на деревьях, под скамейками, на детских площадках, под крыльцом, под корызьком подъезда, в подъезде под подоконниками и т.п.

Заказать дубликат украденного номера можно у компании, имеющей право на изготовление. Одна российская «пластина» обойдется примерно в 1000 рублей, иностранная — в 2000. Но тут есть риск. Ваш украденный госномер мошенники в конечном итоге могут поставить на другую машину. А штраф с дорожной камеры в случае чего придет вам. Лучше все-таки оформить перерегистрацию автомобиля. Для россиян это сейчас стоит 2800 рублей.

Иностранцам получить новый номер можно только в своем государстве. Если у вас скрутили иностранные номерные знаки, идите первым делом в полицию.

— Нужно обратиться в отдел полиции по месту кражи, написать заявление. Водителю дадут справку. Передвигаясь по России, он сможет подтвердить, что едет в свою страну, чтобы получить там номера, — объяснили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Эту же информацию подтвердили в ГУ МВД России по Челябинской области. По словам полицейских, со справкой водитель сможет пересечь границу.

На разных сайтах помощи водителям советуют также обратиться в консульство, якобы там помогут восстановить номера, но это не так. Мы позвонили в Консульство Республики Казахстан в Омске (в этот консульский округ включена Челябинская область) и там нам ответили, что помощь в восстановлении автомобильных номеров — не входит в их компетенцию.

Иностранцам получить новый номер можно только в своем государстве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЗАМЕТКУ

Как уберечь авто от кражи номеров?

Конечно, лучше оставлять машину на ночь на охраняемой стоянке. Это убережет ее от угона и других неприятностей.

Еще можно купить антивандальную рамку для номерного знака, такие продаются в любом автомагазине по цене 1000—2500 рублей, вскрыть ее совсем непросто. Она состоит из двух частей — верхней панели и основания, и крепится в четырех местах. Верхняя панель будет надежно удерживать номерной знак, а крепление с помощью скрытых болтов для специального ключа защитит ее от вскрытия или силового срыва.

Что грозит ворам?

По статье 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства» мошеннику грозит штраф до 200 тыс. руб. или год колонии. А если это была организованная шайка, то каждому светит до четырех лет лишения свободы.

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