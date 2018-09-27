«На похоронах не плакала»: жительница Челябинска, заказавшая убийство мужа-тирана, жила за его счет

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-27T13:25:16+03:00

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12 сентября в лесу неподалеку от Голубого карьера в Челябинске неизвестные напали на гуляющую пару. Выстрелами в упор киллеры убили 47-летнего Сергея на глазах у его жены. Дело раскрыли за пару недель. Изначально родные намекали, что у главы семейства был какой-то не совсем законный заработок. Может быть, поэтому с ним расправились конкуренты по бизнесу? Но после нескольких допросов у следователей выяснилось, что главные подозреваемые в убийстве — вдова и сын убитого.

БЕЗРАБОТНЫЙ МИЛЛИОНЕР

— Скромный, держал все в себе. Никогда не фотографировался, — так Сергея описывают знакомые.

Челябинец не значится в базах налоговой — нет ни ИП, ни фирм на его имя. Официально он безработный. Должен больше 35 тысяч за «коммуналку» и штраф за превышение скорости. В небольшом поселке Локомотивный в Челябинской области баллотировался депутатом в местный совет, но проиграл выборы.

— При обыске у него дома обнаружено несколько десятков тысяч долларов. Есть данные, что он занимался отмыванием денег, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник в правоохранительных органах.

На допросе вдова призналась, что муж-тиран держал в страхе семью. Регулярно бил ее и сына, которому, кстати, уже 22 года. Деньги давал только на продукты. Супруга просила отпустить их на родину в Казахстан. Но глава семьи был непреклонен. Тогда они с сыном начали копить деньги на месть. Возможно, экономили на тех суммах, которые глава семейства отстегивал на еду.

— Сын — выпускник юрфака — договорился с двумя товарищами. Те за 100 тыс. руб. согласились стать киллерами. Сын убитого сейчас в изоляторе, исполнители скоро отправятся туда же. Жену оставили под домашним арестом. Выясняем, откуда у киллеров оказался боевой пистолет. Обоим по 22 года, ранее не судимы, — говорит собеседник газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

«ОН ЕЕ НЕ БИЛ»

— Вспоминаю похороны Сережи. А ведь его жена почти не плакала. Даже попрощаться не подошла к гробу, — рассказывает родственница убитого.

Она также отмечает, что Сергей никогда не рассказывал родне, как зарабатывает на жизнь. Но деньги в семье всегда водились.

— Он никогда не трогал жену. Она всю жизнь не работала, он всех содержал. Про то, что не отпускал в Казахстан — бред. У них дочка вышла замуж и уехала туда. Сейчас вспомнила, что на похоронах один из родственников поглядывал в сторону семьи и говорил, что они могут быть замешаны. Он в милиции работал, там всегда родных в первую очередь подозревают. Мы тогда подумали, что это он от горя ерунду говорит. А он настаивал, что по поведению жены все видно, — закончила собеседница.

Она затруднилась ответить, что могло стать причиной убийства Сергея, если он действительно был примерным семьянином. Возможно, жена и дети попросту не выносили сор из избы.

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