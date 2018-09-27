2018-09-27T14:49:08+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА»: качественный кирпич от надежного производителя

Поделиться:

Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» — одно из крупнейших в России предприятий по производству керамического блока и кирпича различной цветовой гаммы. Завод имеет собственную сырьевую базу, оснащенную современным европейским оборудованием, имеющую отлаженную технологию производства и высококвалифицированный персонал. Производственная мощность предприятия позволяет обеспечить бесперебойную поставку кирпича любого объема и любой номенклатуры.

Вся продукция предприятия выпускается исключительно в соответствии с ГОСТом.

Преимущества керамического кирпича:

— экологичность;

— хорошая звукоизоляция;

— морозостойкость;

— высокая прочность и долговечность;

— паропроницаемость: «дышащий» материал поддерживает благоприятный микроклимат в помещении.

Специально для удобства клиентов отгрузка продукции осуществляется ежедневно, без выходных дней. Наличие на предприятии собственных подъездных железнодорожных путей позволяет отгружать кирпич полувагонами, что дает возможность нашим клиентам экономить на транспортных расходах. Кирпич упаковывают в термоусадочную полиэтиленовую пленку и полипропиленовую ленту, это позволяет без потерь доставлять продукцию авто- и железнодорожным транспортом на любые расстояния.

Чтобы отдать свой голос за компанию «КЕММА», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Мраморная, 26, строение 4, офис 209, тел. +7 (351) 216-50-00, 216-50-20, 216-50-40;

Филиал в Челябинске: салон «АртSSофе», ул. Свободы, 161, тел. +7(351) 220-06-68 (67,69)

www.kemma.ru

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью