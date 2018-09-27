Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА»: качественный кирпич от надежного производителя

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-27T14:49:08+03:00

Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» — одно из крупнейших в России предприятий по производству керамического блока и кирпича различной цветовой гаммы. Завод имеет собственную сырьевую базу, оснащенную современным европейским оборудованием, имеющую отлаженную технологию производства и высококвалифицированный персонал. Производственная мощность предприятия позволяет обеспечить бесперебойную поставку кирпича любого объема и любой номенклатуры.

Вся продукция предприятия выпускается исключительно в соответствии с ГОСТом.

Преимущества керамического кирпича:

— экологичность;

— хорошая звукоизоляция;

— морозостойкость;

— высокая прочность и долговечность;

— паропроницаемость: «дышащий» материал поддерживает благоприятный микроклимат в помещении.

Специально для удобства клиентов отгрузка продукции осуществляется ежедневно, без выходных дней. Наличие на предприятии собственных подъездных железнодорожных путей позволяет отгружать кирпич полувагонами, что дает возможность нашим клиентам экономить на транспортных расходах. Кирпич упаковывают в термоусадочную полиэтиленовую пленку и полипропиленовую ленту, это позволяет без потерь доставлять продукцию авто- и железнодорожным транспортом на любые расстояния.

Чтобы отдать свой голос за компанию «КЕММА», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Мраморная, 26, строение 4, офис 209, тел. +7 (351) 216-50-00, 216-50-20, 216-50-40;

Филиал в Челябинске: салон «АртSSофе», ул. Свободы, 161, тел. +7(351) 220-06-68 (67,69)

www.kemma.ru

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