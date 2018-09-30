15 лучших работ челябинского художника, о которых говорит весь мир

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-29T19:04:59+03:00

Сюжеты для своих полотен Альберт Растяпин ищет в интернете и по телевизору

Челябинец Альберт Растяпин рисует уже четверть века. В молодости жил на частные заказы, потом ушел в рекламную сферу. Для своих картин он много перенял от жанра плаката. Есть у него серия о заслугах политических лидеров СССР и России. Вот, например, Михаил Горбачев.

Или Дмитрий Медведев, который запомнился народу своими реформами.

Широкая слава пришла к Альберту осенью 2014 года. Тогда он выложил у себя в соцсетях новую работу — масштабный триптих про падение метеорита в Челябинской области. Писал ее год. Три больших холста собраны в коллаж. Все люди с картины реально существуют. Живопец сделал полсотни фотографий живых людей, чтобы потом перенести их на холст.

Следующее творение, которое выстрелило, — необычный портрет Владимира Путина.

— Долго искал подходящее фото Путина. В итоге взял от каждого понемногу. Ни на одном снимке президент не держит зонт. Поэтому просил позировать товарища, чтоб естественно изобразить позу.

Дальше в мире начались вооруженные конфликты и прочие ужасы. Растяпин решил отразить их сквозь призму работы журналистов. Вот картина «Журналисты в плену». Фигуры репортеров специально выделены светлыми одеждами. А вот боевики «одеты» в мрачные тона. Сразу понимаешь, кто хороший, а кто плохой.

А вот работа «Репортаж во время боя».

Еще одна работа художника под названием «Челябинская Мадонна». Ее активисты хотели напечатать и ходить с плакатом на экологические митинги.

Большую комнату в квартире мастер превратил в студию. Среди привычных атрибутов зала — стенка-шкаф, диван, телевизор — стоят холсты и лежат палитры. Однако в последнее время масштабных работ из-под кисти Альберта не выходило.

— Временно остановил работу над ними. Никак не могу договориться на экспозицию с местными галеристами, и мне надоело их уговаривать. После подобных отказов некоторые художники «опускают руки и ломают кисти», но я не сдаюсь. Попробую разослать свои работы в популярные галереи других городов и стран. Если придут положительные ответы для выставки моих работ, буду искать меценатов. Обязательно продолжу масштабные проекты, тем более часть задумки уже создана на холстах.

А пока Альберт работает над небольшими зарисовками. Просто включает вечером новости и подбирает сюжет для новой работы. Вот, например, старина Дональд снял предвыборную маску и метает топор войны.

А вот работа «Королева М», в которой легко угадывается канцлер Германии Ангела Меркель.

Помните ведущую «горячих» прогнозов погоды Ларису Сладкову? Альберт даже подарил ей этот рисунок!

А вот на злобу дня: коллекторы пришли выбивать долги.

Зарисовка с красноречивым названием «Мусор в городе».

Раз в год в новостях всплывают истории про вандалов, которые покушаются на живопись.

Подборка в коллажном стиле портретов звезд NHL. В хоккейных группах в соцсетях они сорвали джекпот «лайков».

Кстати, когда был конкурс дизайна новых купюр, Альберт предлагал свой вариант. Но его, к сожалению, не приняли.