Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-28T13:48:53+03:00

Но дело вовсе не в хоккейном клубе

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Инстаграм Ольги Бузовой, который традиционно полон любви и лучей добра, атаковали злопыхатели. Шквал негативных комментариев вызвала фотография звезды после концерта в Челябинске, где ей подарили майку ХК «Трактор». Поклонников смутил вовсе не клуб, а надпись «Конар».

Челябинцы знают, что это название промышленной группы, которая выступает спонсором хоккеистов. Но за пределами региона это имя ассоциируется прежде всего с одним из лучших бойцов смешанных единоборств — Конором Макгрегором. Но почему подписчики Бузовой так не любят ирландского спортсмена?

buzova86 Бузову затравили за футболку ХК Трактор

Все дело в грядущем поединке, которого с нетерпением ждут поклонники боев во всем мире. Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов будет биться с Конором 6 октября. Естественно, что наши болеют за Хабиба. В аккаунте Бузовой что-то пошло не так, и люди принялись обличать диву.

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