2018-10-01T15:01:21+03:00
Общество

В Челябинске отметили День пожилого человека ретро-дискотекой с розыгрышем пылесоса

Праздник для старшего поколения организовала «Комсомолка»
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Первое октября в календаре значится как День пожилого человека. Для челябинцев почтенного возраста «Комсомолка» организовала праздничную ретро-дискотеку с концертом, конкурсами и розыгрышем призов. Веселое гуляние «Я с любимой «Комсомолкой» буду вечно молодым!» прошло 30 сентября в Саду Победы.

БАБУШКИ, ДЕДУШКИ ТАНЦУЮТ…

На танцполе под золотые хиты танцуют люди возраста 60+. Но отплясывают они так, что молодые позавидуют. Сколько в них энергии и бодрости. Эта «немолодежь» даже одета по-современному. Вроде те же бабушки в платочках, только у одной платок элегантно повязан на шею, у другой — на ручке сумочки, как сейчас модно. Они, как и положено бабушкам, в очках, только в солнечных. Многие в ярких брючках и кофточках. Дедушки тоже не отстают: в поблескивающих ботиночках, наглаженных рубашках и брюках.

Рядом с пожилыми пляшет ребятня — внуки, а может даже и правнуки. Наши комсомольцы не успевают вытягивать на сцену самых активных танцоров и награждать их подарками от пиццерии «Дока-Пицца». За самый зажигательный танец наградили и Наталью Антоновну.

— Мне 66 лет и я рада жизни, — улыбается победительница. — Я в Челябинске одна, сын у меня живет в Сочи. Но я не унываю. Хожу на фитнес, на йогу, занимаюсь скандинавской ходьбой, очень люблю спорт, без него не могу жить. А еще я волонтер, участвую в городских субботниках, помогаю организовывать разные мероприятия.

Наталья Антоновна пришла на праздник одна, но быстро нашла себе компанию — Розалию Закиевну. Ей 70 лет и она тоже очень любит танцевать, старается не пропускать ни один танцевальный вечер здесь в Саду Победы.

Музыка на диджейском пульте сменяется выступлениями артистов. Бабушек и дедушек песнями радуют юная певица Анастасия Ибрагимова и майор полиции Алексей Тимофеев. А ребята из школы современных танцев «Бруклин» показали, какие движения в моде на танцполах сейчас.

БЕЗ ПОДАРКА НЕ УШЕЛ НИКТО

«Комсомольская правда» — Челябинск» вместе с партнерами подготовила много подарков для старшего поколения. Среди пришедших на праздник разыграли сертификат в стоматологическую поликлинику № 3. Его выиграла Альбина Михайловна. Она призналась, что пришла на гуляние не только повеселиться, но и оформить подписку на любимую «Комсомолку» по специальной цене — в этом году газета отметила 93-летие.

— Мне 81 год, я вашу газету читаю всю жизнь. Шла вообще на подписку, а тут еще и в розыгрыше поучаствовала, не ожидала, конечно, что выиграю, но очень приятно, — рассказала Альбина Михайловна.

Также среди бабушек и дедушек разыграли мультиварки, утюги и чайники от гипермаркета «Лента». А еще главный приз — пылесос. Плюс каждому вручили продуктовые наборы от компании «Макфа», масло от торговой марки «Сливочный край» и подарки от стоматологии «Веладент».

Отметить торжество с «Комсомолкой» пришли несколько пожилых пар. Среди них 87-летний Геннадий Никитич и 78-летняя Галина Александровна. Они как доказательство фразы «любви все возрасты покорны». Познакомились пять лет назад на танцах, стали вместе ходить на музыкальные вечера, на прогулки в парк, а затем и жить вдвоем. Теперь вместе нянчатся с правнуками: их четверо.

— Главное же духом быть крепкими. У нас полно болячек, но мы не обращаем на них внимания, идем и пляшем, да поем, — говорят супруги.

После выступления приглашенных артистов у сцены образовалась очередь из виновников торжества. Им захотелось поздравить друг друга песней или стихотворением. Геннадий Никитич тоже присоединился и исполнил романс.

В финале праздника всем участникам раздали оранжевые ленточки, чтобы каждый смог загадать желание и повязать их на именную звезду «Комсомольской правды». Уверены, некоторые из них загадали чаще видеться с детьми и внуками. Какими бы веселыми и бодрыми бабушки и дедушки ни были сегодня, каждому нужно внимание и забота близких.

«Комсомольская правда» благодарит администрацию Тракторозаводского района и группу охранных предприятий «Витязь» за помощь в проведении мероприятия.

Еще больше фото с праздника — в фоторепортаже.

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