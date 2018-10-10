СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-10T07:55:53+03:00

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Образование, культура, наука, социальное развитие, здравоохранение, экономика, народное хозяйство и другое — все эти сферы являются важными в жизни каждого человека. А если в данных направлениях трудятся компании и добросовестные люди, для которых на первом месте качество предоставляемых населению образования, товаров и услуг, а не исключительно коммерческая выгода рефлексивного движения капитала, то за такими организациями будущее. Именно они нужны нашей стране и каждому её жителю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/671358" frameborder="0"></iframe> Корпорация направляет жизнь страны и её народов в новое русло.

ООО «Промконструкция-О» предлагает всем социально ориентированным компаниям и людям объединиться в корпорацию.

Цель — выстраивание справедливого жизнеустроения согласно достойного приоритета: от каждого по способностям, каждому по потребностям!

Традиции и современность

Если обратиться к истории, самой крупной корпорацией в мире была Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). В неё мог войти любой гражданин, а её лозунг звучал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

У современной компании «Промконструкция-О» выставлен справедливый девиз: от каждого по способностям, каждому по потребностям! Каждый сотрудник, клиент и партнёр компании знает: его интересы не останутся без внимания, и он находится под надёжной защитой.

Не бывает ничего без основы, поэтому все члены будущей корпорации смогут осуществлять свои интересы при общей соборной поддержке. Кроме того, участники корпорации могут делегировать свои интересы согласно надлежащих утверждённых документов и директив, уставов и прочих организационно-правовых ресурсов.

Современная Япония является наглядным примером современных экономически эффективных корпораций. Сотрудник, поступая на работу, уверен, что компания о нём позаботится. В то же время предприниматели легко вовлекают в деятельность компании обычных работников, совместно решают стратегические задачи и цели. Это позволяет каждому сотруднику больше заботиться об интересах фирмы и успешнее выполнять свою непосредственную работу. На этом и основан успех экономики страны восходящего солнца.

В новую выстраиваемую корпорацию предлагает вступить ООО «Промконструкция-О». В ней будет своя корпоративная этика и принципы, справедливые внутренние законы, выстраиваемые по совести.

Будущее цивилизации — за народной корпорацией

Как утверждают опытные аналитики, национальная экономика может быть конкурентоспособной на мировом рынке за счёт создания и развития крупных корпораций. При этом нередки примеры, когда членами корпорации становятся и компании других стран.

Преобразование целей инвестиционного процесса при организации финансирования инвестиционных проектов, таких как: образование, культура, наука, медицина, экономика, промышленность и других, и их реализации позволит сформировать внутренний алгоритм защиты и безопасности финансовой системы страны и других её сфер. Позволит увеличить объёмы содержания экономического закона возвышения потребностей русской нации и россиян в сопряжении с девизом корпорации: «От каждого по способностям, каждому по потребностям» для укрепления методологической основы духовной, экономической, финансовой, инвестиционной безопасности России.

В ООО «Промконструкция-О» утверждают, что единая корпорация может дать множество преимуществ её участникам, работающим в разных направлениях экономической и социальной деятельности. Создание корпорации идёт поэтапно. Именно, поэтому для корпорации важны надёжные партнёры, которые займутся развитием и реализацией надлежащих её целей и задач. Это есть мощный рывок вперёд в развитии и реализации национальной и цивилизационной безопасности России. А это, в свою очередь, даёт рост инвестиционной привлекательности регионов нашей страны через выстраивание народной корпорации, вход в которую организует компания «Промконструкция-О».

Для потенциальных инвесторов — как отечественных, так и зарубежных — деятельность корпорации поможет создать условия, безопасные для инвестиций, для решения социально значимых задач, расширения материально-технической базы и вложения средств в развитие региона за счёт налоговых отчислений с последующим справедливым распределением. Причём такие инициативы легко найдут государственную поддержку на региональном и федеральном уровнях.

Принципы корпорации

Деятельность будущей корпорации будет регламентирована рядом нормативных документов и актов. Однако уже сейчас можно назвать базовые принципы её работы.

Открытость

Корпорация будет открыта для сотрудничества с партнёрами и инвесторами, заинтересованными в реализации её проектов. Участники корпорации обеспечивают добросовестность своей деятельности и принимаемых решений.

Рациональность

Корпорация выстраивается как многопрофильный институт, в котором реализуются образовательные, культурные, научные, промышленные, трудовые, социальные, инфраструктурные, финансовые и другие инвестиционные проекты, требующие привлечения разноуровневых источников финансирования.

Экологическая и социальная ответственность

Корпорация не будет реализовывать проекты, наносящие вред окружающей среде и её обитателям. Деятельность всех участников корпорации будет направлена на преобразование качества жизни населения России для её качества роста в результате реализации надлежащих инвестиционных проектов.

Эффективность

Результат деятельности корпорации будет реализован надлежащим образом и оценён её участниками и окружающими по выполненным показателям: образовательной, социальной, финансовой, экономической составляющей на основе непосредственной реализации малых, средних, больших и международных инвестиционных проектов.

Готовы расширить свой бизнес, свои возможности и реализовать свои способности на новых приоритетах, сделать их социально ориентированными? Присоединяйтесь к надёжной выстраиваемой корпорации в реализации справедливого девиза: от каждого по способностям, каждому по потребностям!

По всем вопросам, а также за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (351) 776-09-21 или e-mail: info-stroi13@yandex.ru.

Адрес офиса в Челябинске: пр. Ленина, 83, оф. 411

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