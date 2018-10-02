TOREX: 28 лет успешной работы
Компанию TOREX знает, пожалуй, каждый челябинец. Она является двукратным лауреатом премии народного доверия «Марка № 1 в России». Потребители дважды признали продукцию и сервис от TOREX лучшими среди конкурентов.
Продукция компании TOREX удостоилась звания «Знак качества XXI века» в 2016 году. Решение о награждении — результат тщательно экспертизы, проведенной специалистами «РОСТЕСТ — Москва».
ТОРЭКС 25 лет.
Современное производство TOREX — это два завода с техническим оснащением на уровне мировых лидеров металлообработки.
Производственная мощность предприятия — 3100 дверей в сутки!
Фирменная торговая сеть TOREX насчитывает 810 фирменных магазинов и 4500 точек продаж.
Продукция компании представлена в 80 регионах России, а также в Испании, Эстонии, Латвии, Монголии, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргыстане и Белоруссии.
За 28 лет успешной работы компания установила порядка пяти миллионов дверей! Каждый день более 12 600 человек открывает двери TOREX. Это больше, чем ежедневное количество людей в московском метрополитене.
Стальные двери TOREX: у нас всегда найдется ваша дверь!
Чтобы отдать свой голос за компанию TOREX, выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».
Адреса салонов в Челябинске:
Свердловский пр., 28;
ул. Дзержинского, 97 Б;
ул. Братьев Кашириных, 124.
Тел.: (351) 211-6-211
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