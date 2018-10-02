TOREX: 28 лет успешной работы

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-02T10:25:58+03:00

У компании ест все шансы войти в число победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

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Компанию TOREX знает, пожалуй, каждый челябинец. Она является двукратным лауреатом премии народного доверия «Марка № 1 в России». Потребители дважды признали продукцию и сервис от TOREX лучшими среди конкурентов.

Продукция компании TOREX удостоилась звания «Знак качества XXI века» в 2016 году. Решение о награждении — результат тщательно экспертизы, проведенной специалистами «РОСТЕСТ — Москва».

ТОРЭКС 25 лет.

Современное производство TOREX — это два завода с техническим оснащением на уровне мировых лидеров металлообработки.

Производственная мощность предприятия — 3100 дверей в сутки!

Фирменная торговая сеть TOREX насчитывает 810 фирменных магазинов и 4500 точек продаж.

Продукция компании представлена в 80 регионах России, а также в Испании, Эстонии, Латвии, Монголии, Грузии, Армении, Казахстане, Кыргыстане и Белоруссии.

За 28 лет успешной работы компания установила порядка пяти миллионов дверей! Каждый день более 12 600 человек открывает двери TOREX. Это больше, чем ежедневное количество людей в московском метрополитене.

Стальные двери TOREX: у нас всегда найдется ваша дверь!

Чтобы отдать свой голос за компанию TOREX, выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

Адреса салонов в Челябинске:

Свердловский пр., 28;

ул. Дзержинского, 97 Б;

ул. Братьев Кашириных, 124.

Тел.: (351) 211-6-211

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