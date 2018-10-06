«Угрожали расправой, ломали технику»: оператор дорожной камеры из Челябинска рассказал всю правду о своей работе

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-05T19:10:03+03:00

Туда приходят люди с благородными помыслами, но система меняет их

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Автомобилисты объявили настоящую войну мобильным комплексам видеофиксации нарушений ПДД. Их ломают и жгут. Дорожным операторам угрожают расправой. В редакцию газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» обратился бывший оператор комплекса видеофиксации нарушений ПДД. Он захотел сделать откровенное признание о своей работе. Приводим его рассказ.

«ТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕШЬ ПЛАН»

Устраиваясь туда, я думал, что это действительно благое дело. Ведь задача — сделать дорроги безопаснымм. Так нас убеждало начальство. Но в итоге все происходило по-другому.

Сначала фиксировал 60 — 70 нарушений в день. Ставил камеру по всем правилам, не пытался кого-то обмануть. Естественно, через какое-то время нарушений в этом месте становилось меньше. Тут мне сказали: «Ты не выполняешь план».

Начальникам это не нравилось: «Показатели падают! Нужно больше нарушений. Работайте, крутитесь!» Я пытался спорить: «Так ведь это положительный показатель нашей работы — уменьшение количества нарушений!» Но, как оказалось, деньги для них важнее. Поэтому я ушел с этой работой.

Своим признанием хочу предупредить всех, кто устраивается на такую работу. И объяснить агрессивным автомобилистам, что охранник камеры на треноге ни в чем не виноват.

«ОБИДНО, ЧТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ»

На меня не раз нападали. Были случаи: пытались пакостить, пытались камеру перевернуть, угрожали расправой. Кто-то требовал документы. Мы старались объяснить ситуацию. Кто-то понимал, кто-то нет.

Оборудование стоит около миллиона рублей. Мы материально ответственные. У моего коллеги однажды сломали камеру. Хорошо, что он успел сфотографировать нарушителя, и его нашли.

Но были в моей практике и случаи благодарности. Я стоял с камерой на у «зебры». Подошла женщина и сказала «Спасибо». Дело в том, что на этом участке есть знак ограничения скорости 40 км/ч. Представьте себе: зима, темно, ребятишки через пешеходный переход идут в школу, а машины летят под 90 — 100 км в час. Я это лично видел. И обидно, что сидишь и ничего не можешь сделать, кроме как фиксировать эти нарушения.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ

Рабочий день нашего собеседника начинался на базе, где он получал оборудование. В 8 часов должен уже стоят на аварийном участке дороги. В течение дня может происходить смена дислокации.

— Зарплата фиксированная. Получали около 130 рублей в час, плюс доплата за использование своего автомобиля. За смену выходило 1300 — 1500 руб, — поделился охранник «треноги».

В интернете нашли вакансию оператора комплекса видеофиксации нарушений ПДД. Помимо личного авто и умения пользоваться компьютером, в требованиях — хорошая физическая форма. Зарплата: 180 руб. в час, плюс компенсация ГСМ. Рабочая смена длится 10 часов, летом — 12. График: два через два.

МНЕНИЕ АВТОМОБИЛИСТОВ

В отличие от стационарных камер, мобильные малозаметные и непредсказуемые в своих появлениях. На днях мы писали, что водителей предупреждают о них самодельными дорожными знаками. На обычной картонной коробке, стоящей на обочине, наклеено изображение камеры. Указано расстояние до нее — 300 метров. И надпись «ЧМО». Коротко и ясно. Такой способ придумали в Челябинске.

Самодельные дорожные знаки предупреждают челябинцев о "треногах". Фото: соцсети

— Если бы все эти «режиссеры» сами соблюдали инструкции и устанавливали камеры в соответствии с ними.... Но никто их не контролирует! Главное — количество фотографий. И денег, естественно. А вообще мужики нормально так придумали с самодельным знаком. Применю в своем крае, — оставил комментарий под материалом читатель «Комсомолки» из Воронежа.

— Когда человек соблюдает ПДД, ему совершенно пофиг на камеру. Сколько ДТП на трассах из-за того, что люди превышают скоростной режим, подрезают и тому подобное, — написал в соцсети челябинец Владимир Забачев.

— В Петровке знак населенного пункта перенесли на километр, камеру поставили, бабло рубанули и знак на место воткнули, — высказался в комментариях наш читатель Влад из Ханты-Мансийска.

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