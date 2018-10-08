2018-10-08T16:10:42+03:00
Общество

Названы самые очаровательные учительницы Челябинска

«Комсомолка» подводит итоги фотоконкурса
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Финалистки конкурса.Финалистки конкурса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Весь день за окном хмурые тучи — осень в городе. Буднично бродит офисный народ по коридорам «Комсомолки». И вдруг к нам на этаж поднимаются три красавицы. Очаровательные педагоги пришли на награждение нашего конкурса «Классный учитель».

За каждую из учительниц проголосовали больше 1000 раз. А за победителя Юлию Озерову и вовсе полторы тысячи.

Победительница фотоконкурса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победительница фотоконкурса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Все ученики голосовали и еще родителей подбивали «лайки» ставить, — рассказывает Юлия Сергеевна. — Честное слово, никого не просила за себя голосовать. Я поклонник своей профессии. Даже родилась в День учителя.

Юлия преподает английский в школе №3. Стаж работы — 10 лет. Кроме того, у педагога еще классное руководство над старшеклассниками. На переменках ребята кокетничают и называют классную Юлечка Сергеевна.

— Но на уроках все строго. Это у меня уже второй выпускной класс. Поняла, что самая большая проблема для них — просыпаться и вовремя приходить на урок.

Кстати, наша победительница может преподавать не только иностранный, но и… химию! Когда она училась в челябинском педуниверситете, абитуриент должен был выбирать два направления, в том числе такие полярные.

— Выбрала химию, потому что в школе она мне трудно давалась. А я люблю превозмогать трудности. Так что теперь могу вести химию на английском, — поделилась победительница.

Вторая финалистка — обворожительная светловолосая Ольга Цвирко. 24-летний молодой специалист преподает биологию в школе №42. Учится на заочке в магистратуре на преподавателя естествознания. Если не в курсе, то через два года в расписания школ должен вернуться такой предмет.

Ольга Цвирко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ольга Цвирко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У меня в классе 26 ребят. Бегают каждую переменку, просят пожалеть их, что столько уроков сегодня. Четверть моих одногруппников по университету не пошли работать в школы. А я с каждым днем все больше понимаю — это мое, — делится Ольга.

Кроме своего, Ольга Петровна ведет биологию еще у 20 классов. Невероятно, но знает всех по именам.

Третья финалистка — Наталья Иванова. Десять лет стажа. Сейчас работает в школе №73. Ведет начальный класс. В Челябинск приехала из Курганской области, где работала в сельской школе. Признается, что городские и деревенские ребята — разные. Вторые более спокойные и чуточку доброжелательнее:

Наталья Иванова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наталья Иванова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Но вы не думайте, все ребята хорошие. Часто малыши подбегают с вопросами из старшей школы, например, из физики или химии. Хорошо, что у нас развито Научное общество учащихся. Предлагаю ребенку в его рамках подготовить доклад, разобраться с проблемой.

Все участницы получили подарки от партнеров акции.

Подарок победителям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарок победителям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» подарила канцелярские наборы.

Гипермаркет «Лента» вручил победителям чайники. Педагоги очень обрадовались, что теперь смогут устраивать чаепития с классами.

Крупная сеть специализированных клиник лазерной хирургии «Варикоза нет» наградила дам сертификатами, так что каждая сможет проверить один из самых важнейших ресурсов учителя — здоровье.

Подарок победителям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарок победителям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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