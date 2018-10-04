2018-10-04T08:15:17+03:00
Общество

«Крысы бегут в садик»: жители жалуются на горы мусора возле детского сада в Челябинске

Коммунальщики отмахиваются от людей и просят проявить терпение
Валентина ВАГАНОВА
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Эта свалка находится возле детского сада «Березка» по улице Чичерина, 15А. Фото: читатель КП.Эта свалка находится возле детского сада «Березка» по улице Чичерина, 15А. Фото: читатель КП.
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К 1 октября должны были вычистить все контейнерные площадки в Челябинске. Но в некоторых дворах они так и остаются неубранными.

На стихийной свалке возле детского сада «Березка» по улице Чичерина, 15А уже бегают крысы. Во дворе стоит вонь, больше недели родители с детьми зажимают носы и ускоряют шаг, чтобы быстрее пройти помойку и попасть в садик. Об этом газете «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал обеспокоенный родитель.

— Мусор не вывозили неделю. Вокруг куча домов, а всего два бака. Дворник говорит, было четыре, но один сломался, один сгорел. Из мусорки крысы бегут в сторону садика. Звоню во все инстанции, а там отмахиваются, отвечают: «Ну, у нас много «горячих точек», что вы хотели, уберем, когда придет время», — сообщил отец.

Мусор не вывозили неделю. Фото: читатель КП.

Мусор не вывозили неделю. Фото: читатель КП.

Мусорный коллапс образовался в Челябинске после закрытия городской свалки. Контейнерные площадки во дворах за неделю превратились в огромные помойки. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Мусор вывозили чуть ли не сутками.

Против управляющих организаций и перевозчиков твердых бытовых отходов возбуждено 22 административных дела. Против должностных лиц администрации Челябинска и МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Если у вас во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии» в прокуратуру 779-50-18.

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