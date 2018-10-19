Как отсрочить менопаузу и наслаждаться жизнью: пять способов перестать бояться климакса

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-19T13:35:38+03:00

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Менопауза. Это слово долгое время ничего нам не говорит. Ну, разве что кто-то скажет о нервной соседке: «Да ну ее, у нее, наверное, климакс». Мы шутим, иногда сочувствуем женщинам «за 50», и знаем, что климакс — это точно еще совсем не скоро.

Однако время течет, и каждый новый день приближает любую женщину к этому непонятному, но уже нелюбимому слову «климакс». К слову, с которым ассоциируется не просто слово «менопауза» и отсутствие менструального цикла, но и какая-то особая перестройка организма с изменением гормонального фона. К слову, с которым ассоциируется совсем другая жизнь: когда мучают приливы жара в самый неподходящий момент, снижается активность мозга, физическая сила и привлекательность, появляются неясные нервные срывы, состояния и болезни. А тут еще кто-нибудь «сердобольный» участливо скажет: «Ну ничего, ведь все стареют!».

В общем, как кажется женщине, внезапно и бесповоротно из молодой, привлекательной, активной и успешной она может превратиться в другого человека. И если с внешними возрастными изменениями можно либо смириться, либо попытаться замаскировать средствами современной косметологии, то внутренние проблемы, приходящие с менопаузой, навевают только мысли о совсем другом качестве жизни.

Что происходит с организмом?

Итак, что же на самом деле происходит с женщиной в период после 45 лет? Мы привыкли ставить знак «равно» между словами «климакс» и «старение». Давайте разберемся: что же такое старение?

Мы, как правило, считаем, что это увеличение вероятности смерти с возрастом. Однако это не верно. Старение, по сути, это процесс снижения активности во всех жизнеопределяющих моментах. Если рассматривать старение с позиции ключевых факторов, базовых в работе организма, то, по сути, это медленный и постепенный процесс торможения восстановления организма и процесс накопления поломок, который является результатом взаимодействия окружающей среды и наших генов. Причем действие этой среды будет регулироваться стрессом, метаболизмом, репродукцией, гормональным фоном и защитными изменениями в самих клетках.

Жизнь, с позиции медицины, это, прежде всего, баланс обмена веществ, энергии, информации на разных уровнях организации биологической системы организма, который поддерживается генетически-запрограммированными метаболическими процессами. Весь этот процесс имеет своей задачей самоподдержание, развитие и репродукцию.

Соответственно, эти процессы и снижаются с возрастом. Они являются механизмами старения. По большому счету, это разрушительное действие неправильных изменений во внутреннем метаболизме и действий внешних стресс-факторов на индивидуальные особенности организма.

Признаки менопаузы

Если обратиться к теории, в жизни женщины есть несколько периодов.

1. Репродуктивный период: делится на ранний, расцвет и поздний. Для позднего характерно снижение способности к оплодотворению, снижение овариального резерва и низкий показатель антимюллерова гормона (ингибина B и числа антральных фолликулов).

2. Период менопаузального перехода: характеризуется высоким уровнем ФСГ, дальнейшим снижением числа антральных фолликулов и показателя антимюллерова гормона (и ингибина B). Этот период также может быть ранним и поздним.

3. Менопауза — это последняя менструация, определяемая ретроспективно — спустя один год после отсутствия менструаций. Средний возраст наступления менопаузы — 45 -50 лет. Преждевременной считается менопауза, наступившая до 40 лет.

4. Отдельный большой период вокруг менопаузы — перименопауза. Он начинается на этапе менопаузального перехода и заканчивается через 12 месяцев после последней менструации. Затем перименопауза уходит в постменопаузу, которая длится, в среднем, 5-8 лет.

И вот как раз в период поздней постменопаузы на первое место выходят значительные процессы соматического старения, которые будут захватывать и возраст-ассоциируемые состояния и особенные состояния, касаемые здоровья женщины. «Здравствуйте», сексуальные дисфункции, нарушение интимной жизни, избыточная масса тела и даже ожирение или метаболический синдром, а в худших случаях — риск развития диабета, сердечно-сосудистые заболевания во всем их разнообразии, нарушение свертываемости крови — гемостаза, повышенная коагуляция, риск венозных тромбоэмболий. Помимо этого, возможны дисфункции центральной нервной системы, нарушение когнитивных функций, вплоть до болезни Альцгеймера, остеопороз и остеоартроз, нарушение структуры хрящевой ткани…

Любой женщине хочется избежать всего этого или, как минимум, отодвинуть максимально позже, сохранив как можно дольше яркость жизни, ясность ума и свою привлекательность.

Посмотрев на периоды женщины, концепция профилактики достаточно проста и логична. И она эффективна. Именно поэтому самый лучший способ — своевременная индивидуально подобранная профилактика. И его эффективно дополняет восполнение активности метаболизма.

Хорошая новость: в целом длительность и путь от менархе (первая менструация) до менопаузы (отсутствие менструаций) расценивается как процесс совершенно предсказуемый. Поэтому управлять данной программой возможно!

Как отсрочить менопаузу, и на что обращает внимание современная персонализированная результативная медицина?

Профилактика и своевременная коррекция проявлений менопаузы, в том числе вопрос возраст-ассоциируемых заболеваний, это не просто «волшебная таблетка». Это комплекс действий для удержания высокого качества жизни.

Базой хорошего качества жизни являются:

• Персонализированная менопаузальная гормональная терапия вместе с соблюдением персонального здорового образа жизни, соответствующего особенностям генетики. Это и есть основа здоровья женщины в период менопаузы.

• Здоровый персонально подобранный образ жизни, который обязательно будет включать: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, подбор индивидуальной стратегии питания и контроль микробиоты кишечника, подбор и выполнение регулярных физических упражнений, и эффективное управление стрессом. На основе ваших генетических особенностей врач подберет ограничительную диету и необходимое количество нутриентов, которые позволят вашему организму функционировать идеально.

Начиная с 50-60 лет, у женщины происходит появление и развитие многих хронических заболеваний, которые как раз и влияют на качество и продолжительность жизни. Вывод: влияет не сама менопауза, ведь это просто определенный возрастной этап и не более того. Влияет исключительно то, как происходят и текут эти возраст-ассоциируемые заболевания!

К основным состояниям, которые могут сопровождать период менопаузы и нарушать качество жизни, относятся:

• избыточный вес (ожирение), метаболический синдром, диабет;

• сердечно-сосудистые заболевания;

• остеопороз, остеоартроз, снижение мышечной силы и тонуса;

• снижение когнитивных функций (нарушение интеллекта), депрессивные состояния;

• снижение качества сексуальной жизни;

• доброкачественные и злокачественные изменения в тканях.

Однако совершенно ясно, что эти состояния могут возникать в любом возрасте. Поэтому неважно, сколько вам лет. Реально начинать и кое-что сделать уже сейчас, чтобы существенно замедлить свое старение и улучшить качество жизни.

Широкомасштабные медицинские исследования показывают, что, если люди начнут вести здоровый образ жизни в первой ее половине, средний возраст может увеличиться до 86 лет. Все что нужно для этого — отказаться от вредных привычек, в том числе, курения (и пассивного), чрезмерного употребления алкоголя (иногда — абсолютно отказаться), следовать персонализированным советам по функциональному индивидуальному питанию, иметь регулярную, не менее получаса, ежедневную, индивидуально подобранную, физическую нагрузку и предотвращать психологические стрессы. То есть работать в рамках программы управления ими.

Кроме этого, необходимо периодически тренировать защитные системы организма, соблюдать режим сна и отдыха. Даже если вам за 40 соблюдение этих рекомендаций поможет взять под контроль развитие основных причин смертности. Звучит, конечно, знакомо и избито, но важно понимать, что конкретно происходит, когда человек придерживается здорового персонального образа жизни и чем можно помочь своему здоровому долголетию.

Все мы знаем об уникальных случаях долгожительства отдельных людей. Известны случаи, когда люди живут более 110 лет. Как оказалось, определяющую роль в этом явлении играют гены. Счастливый обладатель генотипа долгожителя имеет все шансы прожить более 90 лет, не прилагая к этому усилий. Может быть, именно вам повезло? Уже сейчас можно пройти генетические тесты и оценить свою наследственность. В Челябинске это можно быстро и с комфортом сделать в Premier Clinic. Специалисты много лет используют эффективный метод профилактики — своевременную, индивидуально подобранную менопаузальную гормональную терапию. Раньше она имела название заместительной.

Принципиально важно, что стратегия самой профилактики должна начинаться со скрининга, тщательной оценки факторов риска, наследственного и соматического анамнеза, а эффективность повышается с включением оценки молекулярно-генетических рисков пациента.

На чем базируется подход?

Как показали исследования, вероятность прожить более 80 лет, имея среднестатистический геном, составляет 20-30%. А остальной вклад в долгожительство вносят именно образ жизни и случайные факторы. Именно они будут стартом для развития возраст-ассоциируемых изменений.

В генетическом аспекте долголетие человека определяется взаимодействием сразу трех разных генетик: генов ядерной ДНК (ДНК, содержащихся в ядре каждой нашей клетки), генов митохондриальной ДНК (митохондрии — это энергетические субстанции клетки, благодаря энергии которых клетка живет, выполняет свою функцию и обеспечивает энергией соседние клетки), и генов микробиоты. Это совокупность бактерий нашего кишечника. Все три генетики находятся в сложном взаимодействии между собой, а также с образом жизни и окружающей средой. Именно итог этого взаимодействия определяет наше долголетие и качество жизни.

Исходя из этих данных, образовался современный подход к профилактике и поддержке нашей яркой жизни, полной эмоций. Специалисты объясняют: на ядерную ДНК клетки повлиять мы не можем, зато можем воздействовать на проявление митохондриальных генов! Нужно просто… правильно кормить клетку.

Языком научным

Микробиота (микрофлора) — это микроорганизмы, обитающие в кишечнике, на коже и слизистой тела. Они помогают переваривать пищу, вырабатывают витамины, кислоты, полезные вещества. Но под действием некоторой микробиоты в кишечном тракте образуется и ряд токсичных аминокислот, которые тренируют нашу окислительно-восстановительную систему. Чтобы не допустить сбоя, важен баланс микробиоты.

Простым языком

Генетика микробиоты определяется еще внутриутробно, и сохранение и поддержание ее правильного баланса (соотношение бактерий и грибов в ее составе) напрямую влияет на все процессы и общее состояние организма. Каждая бактерия «ест» свою еду. Мы должны не допустить их голодания, дать им нужную «еду» и, наоборот, — не дать то, что будет использовано во вред полезной флоре и или на пользу плохой флоре. Тогда они «наладят» и будут контролировать процессы в организме, и мы будем чувствовать себя хорошо, жить активно, мыслить ясно.

Конечно, это метафоричное название процессов, которые происходят, когда медицина воздействует на некоторые процессы в организме. Но, по сути, так и есть: очень важно, чтобы эта клетка не испытывала нутритивное (питательное) и кислородное голодание. Врач должен понять, что нужно дать вашему организму с питанием. И это невозможно без определения индивидуальности микробиоты, без поддержания питанием и без помощи индивидуальных нутриентов.

Отсюда становится ясно, почему так важно следить за факторами, помогающими работать и вырабатывать энергию митохондриям, а также за факторами правильного роста и существования микробиоты кишечника.

Совет для долголетия №1: модификация образа жизни

Поскольку основные моменты, нарушающие качество жизни в период менопаузы — это возраст-ассоциируемые заболевания, и, кроме генетической составляющей, в их основе лежит общий механизм развития и общие причины (окислительный стресс, хронические воспаления и т.д.), именно эти факторы и вызывают повреждение клеток и ведут к старению.

Поэтому план действий, прежде всего, должен заключаться в изменении образа жизни:

• Достаточный сон, в правильной темноте (для выработки важнейшего гормонального регулятора и онкопротектора — мелатонина, не менее 7 часов.

• Обязательная тренировка активности метаболизма клеток головного мозга для ясности ума (можно изучать языки, решать головоломки, не связанные с профессией).

• Отказ от вредных привычек и переход на ограничительное питание.

• Эффективно удалять токсины из организма.

• Ограничить негативное влияние токсических соединений на организм.

• Проводить регулярные индивидуально подобранные физические упражнения.

• Поддерживать баланс женских половых гормонов.

• Принимать нутрицевтики, благоприятно влияющие на обмен женских половых гормонов.

Образ жизни является основной причиной формирования избыточной массы тела и ожирения у женщин в перименопаузе. А дефицит эстрогена способствует увеличению висцеральной жировой ткани. Поэтому концепция профилактики так понятна: меньше есть — больше заниматься физическими упражнениями. Она не так трудна для реализации на практике, просто требует индивидуального подхода.

Говоря о физической нагрузке, важно помнить, что это не только про красивую фигуру. Прежде всего — это про красивое долголетие. Занимаясь правильно, мы помогаем позвоночнику, защищаем нервную систему. Быть всегда в хорошем настроении и не испытывать стресс невозможно без регулярной физической нагрузки. Однако важно понимать, что физическая нагрузка долголетия — это сочетание с анаэробными нагрузками.

Важно: опыт Европы, США и Японии показывает, что включиться в процесс можно и в 20, и в 80 лет. Заниматься можно в любом возрасте, но лучше начать с занятий спокойной направленности (йога, пилатес, растяжка).

При правильном сочетании всех этих моментов профилактики, удается добиться значительного увеличения мышечной силы, поддержания мышечной массы, удается остановить ее потерю, снизить накопление жировой ткани в организме

Совет для долголетия №2: сбалансируйте и персонализируйте питание

Услышав словосочетание «ограничительное питание», большинство сразу напрягаются. Но это — всего лишь сокращение приема пищи без признаков недоедания. Для достижения такого результата врачи составляют специальный план питания, в котором калорийность снижают на 30-40% от обычной.

Вы задумывались, почему важно контролировать то, что мы едим? Пища — это не безобидная радость и способ побаловать себя. Особенности питания прямо влияют на здоровье и на течение процесса старения. Ограничительный тип питания уменьшает риск канцерогенеза, метаболических состояний (диабета, ожирения), дегенерации клеток головного мозга, когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых патологий.

Важный факт: ограничительная диета на сегодня остается единственным доказанным средством, продлевающим жизнь практически всех видов животных, на которых проводятся исследования.

Происходит это за счет того, что оптимизируется энергетический метаболизм, обмен белков, снижается уровень окислительного стресса, повышается устойчивость организма к очень широкому диапазону стрессовых воздействий: от теплового шока до ишемии. Как результат — улучшение качества жизни и замедление процессов старения.

Питание должно включать (с учетом индивидуальных особенностей) ежедневное употребление достаточного количества фруктов, овощей, цельных злаков, рыбы, низкого потребления жиров животного происхождения, быстрых углеводов, ограничение употребления соли и алкоголя. Но недостаточно просто есть много растительной пищи! Качество продуктов изменилось, и современная «полезная» еда содержит только около 10% ценных веществ. К примеру, для получения дневной дозы витамина С в сутки нужно съедать не меньше 15 апельсинов! Вряд ли мы можем столько употребить за один день. Поэтому очень важно восполнять дефицит приемом нутриентов, специально подобранных с определением их предварительного уровня у конкретного человека.

Справка:

Вещества, необходимые для обеспечения нормальной жизни живой клетки и поступающие в нее через ее мембрану, называются нутриентами. Они могут быть первичными, то есть, поступающими из окружающей среды с пищей, и вторичными, теми, что образуются под действием ферментов в нашем организме. К этим нутриентам будут относиться белки, жиры, углеводы, микро и макроэлементы, витамины и ферменты.

Рекомендуется дополнять ограничительное сбалансированное питание необходимыми нутриентами. Их еще называют БАДами (натуральные вещества в фармацевтических дозах, которые способствуют омоложению организма).

Помните: корректировать меню требуется после предварительного скрининга и под наблюдением врача. Ведь индивидуально подобранное питание означает подобранное на основании данных генетики, основанное на индивидуальных потребностях наших митохондрий в определенном количестве белков, жиров и углеводов и их взаимодействии. Эта информация поможет подобрать и план эффективных физических нагрузок!

Совет для долголетия №3: управляйте стрессами

Кстати, о стрессах. Почти каждый и нас сталкивается с определенными формами стресса. Стресс — это реакция организма на неблагоприятные факторы окружающей среды. Гормоны — связующее со стрессом звено. Хронический стресс нарушает гормональный статус женщины. В случае частых стрессов гормоны не успевают восстанавливать утраченные функции, и в конечном счете это приводит к истощению резервов организма и преждевременному развитию возраст-ассоциированных заболеваний.

Сюда относятся:

— отсутствие сна или плохой сон;

— пропуск приема пищи или голодание;

— несбалансированное неиндивидуальное питание;

— потребление большого количества белка и/или легких углеводов;

— переедание;

— поступление ксенобиотиков (чужеродных химических соединений), в том числе курение;

— воспалительный процесс;

— токсические воздействия;

— болезни кишечного тракта;

— сильная жара или холод;

— резкое изменение погоды и климата или часового пояса;

— шум;

— депрессии;

— одновременное решение большого числа задач;

— пессимизм;

— мигающий свет и вибрация;

— травмы;

— длительный переезд;

— избыток алкоголя;

— дефицит некоторых нутриентов, витаминов и минералов, антиоксидантов и другого.

Старение — процесс постепенного угнетения всех основных функций организма, при которых организм теряет способность к саморегуляции, перестает противостоять стрессам, болезням, травмам. Поэтому часто старение рассматривается как хронический стресс. Стрессоустойчивость — ключевой фактор долголетия. С точки зрения медицины — это способность клеток противостоять стресс-факторам, таким как избыток или недостаток каких-либо веществ, (кислорода), инфекции, воспаления, тепловой шок, нарушение режима дня и отдыха и т.д.

Никто не может избежать стресса. Поэтому используйте способы управления: ограничивайте действия стресса, нормализуйте сон, персонализируйте питание и физические нагрузки, расслабляйтесь (йога, медитация лечебный массаж, молитвы), сохраняйте положителтьный настрой, рационально распределяйте время, отдыхайте, используйте целевые нутриенты и общайтесь!

Совет для долголетия №4: ограничьте негативное влияние токсических соединений на организм

Мы живем в агрессивной среде. Промышленый прогресс принес блага, но взамен дал загрязнение среды. Ежедневно в организм попадает сотни токсинов. Но наш организм имеет набор инструментов для их нейтрализации — систему детоксикации . Однако при избыточном поступлении или образовании токсинов она может не справляться . Итог — их накопление, за которым следует нарушение работы клетоки с накопленными токсинами, и даже нарушение их деления.

Придерживайтесь рекомендаций по исключению добровольного воздействия токсинов (исключите контакт с бытовой химией, поступление продуктов с пестицидами, длительного срока хранения, контакт продуктов питания с пластиком, следами плесени), пейте очищенную щелочную воду, контролируйте поступление и баланс антиоксидантов, потребляйте достаточно клетчатки, проводите под врачебным контролем детокс-программы.

Совет для долголетия №5: улучшить качество интимной жизни.

Сексуальное благополучие — это тоже важная характеристика качества жизни женщин. Интимная жизнь — это основа гармонии, психологического и эмоционального равновесия счастливых взаимоотношений пары. Невозможно переоценить значимость сексуальной гармонии для женщины любого возраста, в том числе в период менопаузы.

Улучшить сексуальную функцию во время менопаузы вполне реально с помощью современных методов эстетической гинекологии и коррекции дефицитов полезных веществ.

Специалисты знают: придерживаясь этих правил, очень легко снизить скорость биологического старения, скорректировать возрастные изменения, повысить работоспособность и дать своему организму крепкий фундамент для долгой, счастливой, здоровой жизни.

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Для подготовки статьи были использованы материалы генетика, биогерантолога, доктора биологических наук Алексея Москалева.

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