Мог ли «Трактор» слить Германа Титова и спасет ли нас Тертышный

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-15T15:42:27+03:00

У Алексея Тертышного есть все шансы стать главным тренером команды без приставки «и.о.» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Старт сезона обернулся для челябинского «Трактора» нелепыми ошибками в обороне и сухими нулями на табло. «Йокерит» громил наших 0:8. Было поражение от «Салавата» и другие плохие матчи. Как итог: у нового главного тренера Германа Титова появились «семейные обстоятельства» и специалист ушел.

Его пост в «Тракторе» занял Алексей Тертышный. Правда пока он на испытательном сроке.

СПРАВКА «КП»

Тертышному 41 год. Специалист по работе с молодежными командами. Пришел из Высшей хоккейной лиги, где работал ассистентом и главным тренером.

Карьеру нападающего Тертышный начал в «Тракторе». Также он играл за «Металлург», с которым в сезоне 2006-2007 выиграл чемпионат страны. В 2013 году Алексей приходит в фарм-клуб «Челмет» на должность ассистента главного тренера. Далее в его карьеры были молодежный клуб «Мамонты Югры» и «Куньлунь Ред Стар» из Китая.

Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» собрала вопросы болельщиков про будущее и настоящее «Трактора» и задала их профи в эфире радио 95.3 FM. Можете послушать запись эфира. Отвечают бывший президент клуба Марк Винницкий и экс-игрок «Трактора» Иван Савин.

Почему Титов ушел из челябинского "Трактора" 00:00 00:00

1. Тренер с небольшим опытом — разве это хороший вариант?

Марк Винницкий:

— В Челябинске Тертышный известен многим, кто увлекается хоккеем. Я с ним работал. Перед глазами его великолепная шайба, которую он забросил в ворота «Лады». Как наставник он мало известен. В прошлом году он работал в «Челмете» и работал хорошо. Если его утвердят, то возлагаю на него большие надежды. Хотя мы будем надеяться на любого тренера, что нам остается делать…

Иван Савин:

— Как тренер он еще не раскрыл свой потенциал. Но я знаю его лишь с положительной стороны. Усидчивый и всегда движется поступательно вперед: хоть в личной жизни, хоть в карьере игрока. Надеюсь, что его динамика охватит и тренерское амплуа.

2. Как можно было просчитаться с Титовым? Его выбрали не вчера, была предсезонная подготовка.

Марк Винницкий:

— Не завидую руководству клуба. Выбор тренера — тяжелейшее решение. Нужно проанализировать массу факторов: традиции игры, какой хоккей любят в городе, будет ли наставник пользоваться авторитетом.

Герман Титов официально ушел в отставку по семейным обстоятельствам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван Савин:

— Он не смог донести до игроков свою концепцию игры. Они не смогли понять его концепцию, не знали ее, а значит не поверили. Нашей команде не хватило согласованных действий, слаженности на уровне автоматизма. Двигались хорошо, но отработанной схемы игры не хватило. А может, просто не хватило времени, чтобы ей проникнуться. Хотя мое личное мнение — время было.

3. Может быть, тренера слила команда? Такое уже было при Николишине. Говорят, что «черно-белые» не сработались с Батей, как его прозвали и намеренно стали проигрывать. Вдруг сценарий повторился с Титовым?

— Исключено! — отрезает Винницкий.

— Ни в коем случае, — добавляет Савин. — Перестаньте про это думать. Сейчас такие хорошие контракты у игроков. Никто никогда репутацию свою не будет ставить на кон. Да дело и в сумме контрактов... Я вам как игрок говорю, что «Трактор» никогда не станет топить себя, чтобы поменять тренера.

4. Почему команда проигрывала с таким разгромным счетом? У нас дорогие игроки. Ладно тренер плохой, но куда делся их профессионализм?

Марк Винницкий:

— Вклад тренера от вклада команды в победу отделить трудно. Наставник как дирижер. Будет хромать он — игроки будут играть разобщенно.

По словам эксперта, Герман Титов не смог донести свою концепцию до игроков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. Титов долго играл в NHL. Там у игроков серьезные контракты — стоит расслабится, и вылетаешь из команды. Поэтому у спортсменов серьезная самоорганизация. А нашим наоборот нужен контроль. Его-то и не хватило нашим игрокам от Титова.

Иван Савин:

— Сознательность заокеанских игроков действительно выше. Когда они 5-10 лет назад начали массово появляться в наших клубах, то показали российским хоккеистам пример.

6. После такой серии поражений ничего не изменить в турнирной таблице?

Марк Винницкий:

— Положение не аховое. Можно исправить ситуацию. Две-три победы будет достаточно. Надеюсь, Тертышнему удастся исправить положение.

7. А если наши также не поймут Тертышого?

Марк Винницкий:

— Назначение было спонтанным и импульсивным — по необходимости. Хотя я не имею ничего против его кандидатуры. Я говорил с его коллегами. Все говорят: умеет работать, умеет слышать и слушать. Но это все было на уровне молодежного хоккея. А здесь мастера — посмотрим. В СМИ появилась информация, что Тертышному дали три игры поработать с «Трактором». Но какого-то официального подтверждения не последовало.

Тертышный умеет работать с молодежью, и это отличный шанс для новичков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван Савин:

— Я хочу, чтобы утвердили Тертышного. Мое внутренне отношение к нему очень позитивное. Я верю, что если дать время, то он все сделает без проблем.

8. Впереди домашняя серия. Покажет ли команда принципиально другой результат?

Марк Винницкий:

— Сложно сказать. Новый тренер работает с ними три дня. Как за такое время изменить концепцию и дать результат? Очень жду, что с каждым матчем команда будет прогрессировать. Возвращаться в чемпионский настрой, что был в прошлом году.

Иван Савин:

— Нам любая команда по силам. Это показали прошлые сезоны. Обыграть дома, да еще и на фоне эмоционального подъема от смены тренера — мы можем любого. Это же мы, «Тратор» — легенда хоккея!

9. Кроме тренера у Трактора есть проблемы?

Марк Винницкий:

— «Трактор» в тройке самых возрастных команд игроков. Кто набирал таких? Было бы интетересно послушать руководство клуба А болельщикам советую хоть изредка, но ходить на «Челмет». Там играет будущее нашего клуба. Новое амплуа Тертышного открывает дорогу для молодых игроков.

Иван Савин:

— Они должны сбросить ветеранов, нагло прийти в команду, вытеснить их спортивной злостью. Воспользоваться этой ситуацией и получить место в основном составе.

НА ЗАМЕТКУ

16 октября — «Трактор» vs «Сибирь»

• 18 октября — «Трактор» vs «Барыс»

• 20 октября — «Трактор» vs «Авангард»