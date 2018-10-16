2018-10-16T16:09:22+03:00
Происшествия

«У меня таких 65 человек, мы никого не бьем»: в распоряжении «КП» появилась переписка санитара, глумившегося над пациентом в больнице

В Челябинской области автора скандального ролика ищут следователи [видео]
Сергей УФИМЦЕВ
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Андрей (слева) и Рушан будут уволены из больницы. Фото: соцсети.Андрей (слева) и Рушан будут уволены из больницы. Фото: соцсети.
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Скандал с издевательством над пациентом в психиатрической больнице в Челябинской области обернется уголовным делом. Следователи начали проверку. Силовики опрашивают свидетелей и изучают тот самый ролик, из-за которого все началось.

Напомним, двое санитаров и медбрат психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске сняли на видео, как глумятся над пожилым пациентом. На кадрах видно, как они бросаются в него тапками и пинают. Ролик опубликовала в соцсетях знакомая одного из участников действа. Оказалось, он сам прислал ей его в личной переписке. Таким способом он надеялся произвести впечатление на понравившуюся ему девушку.

Санитары издеваются над пациентами в психдиспансере в Челябинской области.

— Так получилось, что я сейчас нахожусь на больничном. Стала от скуки играть в онлайн-игру. Познакомилась в ней с одним молодым человеком. Он предложил пообщаться в соцсетях, и я согласилась. Он рассказал мне о своей жизни. И стал скидывать видео из больницы. Сначала скидывал просто приколы — как люди танцуют, поют. И потом он мне присылает видео, где они пинают пациента. Я, конечно, в шоке была. Андрей потом «почистил» нашу переписку, но я успела сделать скрины, — рассказала девушка, которая опубликовала в соцсетях скандальный ролик.

Как скандальное видео с издевательством над пациентом в больнице попало в интернет

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Судя по переписке, медбрат Андрей абсолютно не переживает по поводу видео. А сейчас ему предстоит давать показания следователям. Если с уголовным делом вопрос еще не решен, то с увольнением все уже точно.

Этим видео Андрей хотел произвести впечатление на понравившуюся девушку

Этим видео Андрей хотел произвести впечатление на понравившуюся девушку

— Всех троих «героев» видео мы уволим. Это два санитара и медбрат. Поговорить с ними пока не получается. Санитары ушли в отпуск. А медбрат вдруг взял отгул и не отвечает на звонки, — рассказал главный врач областной психоневрологической больницы №5 Александр Беликов.

Парень считает, что все нормально.

Парень считает, что все нормально.

По его словам, выгораживать в больнице никого не собираются. В последний раз подобное было здесь 24 года назад. И сотрудника, который позволил себе издеваться над пациентом, тут же уволили.

Судя по переписке, Андрей и не догадывался, чем все обернется.

Судя по переписке, Андрей и не догадывался, чем все обернется.

Проверку в больнице начала прокуратура. У надзорного ведомства есть вопросы к контролю за персоналом.

Скандал в Челябинской области: санитары глумятся над пациентами

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