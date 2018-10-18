Интерьер-Холл АртSSофе: сочетание изысканного стиля и домашнего уюта

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-18T15:18:19+03:00

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В Интерьер-Холле «АртSSофе» совместно с профессиональными дизайнерами можно выбрать множество видов декора, обоев, светильников известных мировых фабрик — от классических до эксклюзивных моделей.

Компания работает с 2006 года и уже 12 лет, занимается созданием дизайна и оформлением интерьеров в любых стилях, а также имеет собственный пошивочный цех.

Дизайнеры Интерьер-Холла «АртSSофе» помогут вам воплотить мечты об идеальном интерьере в реальность: в салоне представлены более 400 каталогов обоев из различных материалов и различных стилей, большой выбор 3D гипсовых стеновых панелей. Кроме того, Интерьер-Холл «АртSSофе» предлагает текстильное оформление интерьеров, пошив штор, покрывал, постельного белья, полотенец и скатертей.

Специалисты салона «АртSSсофе» сами делают подборку предоставляемой продукции и материалов, стараясь удовлетворить все потребности клиентов: от цены и до стиля. В работе используются вещи, обладающие своим колоритом: часы из Германии и Японии, украшения в этническом, классическом, современном стиле или стиле лофт из Индии, Малайзии и Италии. А если вы давно мечтаете о статуэтке в английском стиле, то ее найдут и доставят вам в кратчайшие сроки.

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, как картинка дизайн-проекта? В «АртSSофе» подскажут, как подобрать задействованные в проекте мебель и элементы декора вплоть до ваз и картин.

А если у вас нет идей или проекта, то его помогут разработать, подберут мебель и цветовую палитру. Можно заказать услуги дизайнера-декоратора: он на месте поможет определиться с интерьерными решениями.

В салоне «АртSSофе» всегда можно приобрести подарочные сертификаты и воспользоваться сезонными скидками.

Окунитесь в мир красоты и гармонии!

Чтобы отдать свой голос за Интерьер-Холл «АртSSофе», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г.Челябинск, ул. Свободы, 161;

Тел.: (351) 220-06-68, 220-06-67;

www.artssofe.ru

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