«Выгнать их с волчьим билетом!»: Губернатор Челябинской области потребовал наказать санитаров, издевавшихся над пациентом

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-16T21:01:19+03:00

Санитары сейчас в отпуске и на связь не выходят. Фото: соцсети.

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Скандал с издевательством над пациентом в психиатрической больнице в Магнитогорске набирает обороты. Напомним, сегодня в сети появилось видео, на котором два санитара и медбрат глумятся над 72-летним дедушкой. Бросают в него тапками, смеются и пинают.

Ролик посмотрел глава региона Борис Дубровский:

— Нет никакого разумного объяснения произошедшему! Это циничное издевательство над пожилым человеком, — возмутился губернатор. — Требую в короткие сроки установить всех виновных. И выгнать их с «волчьим билетом», с позором. Материалы нужно передать в правоохранительные органы. Виновные должны понести самое суровое наказание!

Глава региона сказал, что у него есть серьезные вопросы к главврачу больницы:

— По-моему, он находится не на своем месте.

Это скриншот переписки медбрата с жительницей Магнитогорска, которой он сам скинул видеоролик, чтобы "похвастаться" своим дурным поступком.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск поговорила с руководителем психоневрологического диспансера Александром Беликовым.

Обычно в таких случаях начальство начинает прятаться от журналистов. Но он сразу согласился ответить на наши вопросы. Кстати, Беликов возглавляет больницу с 1988 года.

— Первая реакция — шок! На кадрах наше отделение № 8, — говорит врач. — Мы выяснили, что видео было снято в июне. На кадрах два санитара и медбрат. У нас подобный случай последний раз был 24 года назад. Тогда виновного сотрудника сразу уволили. В больнице идет служебная проверка. Пока не удалось с ними поговорить, санитары в отпуске. Один из них отдыхает в Турции. А медбрат взял выходной и не отвечает на звонки. Но их точно ждет увольнение.

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