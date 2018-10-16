Пациент южноуральской больницы, над которым издевались санитары на скандальном видео, скончался

СЕГОДНЯ 22:08 2018-10-16T22:10:46+03:00

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В скандале с издевательством над пациентом в психиатрической больнице в Челябинской области появляются новые подробности. Видео, на котором два санитара и медбрат клиники в Магнитогорске пинают и бросают тапки в 72-летнего пенсионера, увидели родственники жертвы. На связь с городскими пабликами в соцсетях и местными журналистами вышла внучка пожилого пациента. Девушка рассказала, что дедушка умер вскоре после того, как его выписали из психбольницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/673529" frameborder="0"></iframe> Санитары издеваются над пациентами в психдиспансере в Челябинской области.

Видео снято в начале июня, но известно о нем стало только на днях. По словам внучки, дедушка действительно проходил лечение летом в областной психиатрической больнице №5. Однако на издевательства со стороны медперсонала не жаловался. Пенсионер страдал сахарным диабетом. Из-за этого у него были провалы в памяти.

- Поэтому он мог попросту не запомнить, что с ним было в больнице, - рассуждает внучка.

Скандал в Челябинской области: санитары глумятся над пациентами 00:00 00:00

Родные пожилого пациента не связывают происходящее на видео со смертью деда. Они утверждают, что пенсионер умер от болезни.

Напомним видео, на котором медицинский персонал пинает душевнобольного, дошло до главы региона. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал увольнения санитаров с "волчьим билетом". Ролик уже изучают в Следственном комитете. Уголовное дело пока не возбуждено.

Андрей (слева) и Рушан могут стать фигурантами уголовного дела. Фото: соцсети.

Проверку взял на контроль главный следователь Челябинской области Денис Чернятьев. Кроме этого, в ближайшее время больницу проверит прокуратура. У надзорного ведомства есть вопросы к контролю за персоналом.

Один из санитаров отправил видео девушке, чтобы произвести на нее впечатление. Но она не оценила.

Отметим, видео распространила в соцсетях знакомая одного из "героев". Санитар познакомился с девушкой в интернете и отправил ей ролик, чтобы произвести на нее впечатление. Однако девушка была шокирована.

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Видео, на котором медицинский персонал пинает душевнобольного, дошло до главы региона. (подробности)