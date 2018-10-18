2018-10-18T08:47:50+03:00
Дом. Семья

Бездомный кот, спасенный из коммунальной ловушки в Челябинске, обрел семью

«Комсомолка» узнала, кто приютил рыжика и как он теперь поживает
Валентина ВАГАНОВА
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Степан со своими спасителями. Фото: «Добрый отлов. Челябинск».Степан со своими спасителями. Фото: «Добрый отлов. Челябинск».
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После черной полосы всегда наступает белая. Так произошло и в жизни бродячего челябинского кота. Со вторым рождением он обрел дом, заботливую семью и даже хвостатых братьев. А еще неделю назад бедняга погибал в «коммунальной ловушке».

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ДВА ЧАСА

История произошла в Курчатовском районе в доме по адресу Комсомольский проспект, 12а. Местные жительницы услышали жалобное мяуканье, доносящиеся из подвала — на помощь звал рыжий кот. Он застрял в зазоре между двумя десятиэтажками. Как рыжик угодил туда — неизвестно. Но его надо было вызволять.

— Дело было на выходных. Мы живем в соседнем доме, подкармливаем здесь бездомную кошку. Когда шли к ней, услышали мяуканье. Пришлось дождаться понедельника, чтобы вызвать сантехника из ЖЭКа. Все это время кот сидел в расщелине между домами, три дня, а может, и больше. Мы точно не знаем, когда он застрял. В понедельник с сантехником спустились в подвал, в небольшом окошке увидели этого беднягу. Самим нам его было не достать, — вспоминает местная жительница Алена.

Соседки позвали на помощь волонтеров благотворительной организации «Добрый отлов» и Челябинскую городскую службу спасения.

Вытащить кота оказалось непросто: от внешней стены он забился вглубь на пять метров. Из подвала до него тоже не дотянуться. Спасатели буквально окружили обессиленного кота, чтобы скорее вытащить на воздух.

— Пока одни пробивали стену, другие пытались через продухи «поддеть» кота длинной трубой. Не получалось, слишком плотно застрял. Подвели трубу под животное, чтобы не провалился еще глубже. Пытались накинуть веревочную петлю на лапы. Обезумевший кот, в предшоковом состоянии, «сучил» лапами, петля все время соскальзывала, — говорит один из спасателей Евгений.

Спасательная операция шла два часа. Фото: «Добрый отлов. Челябинск».

Спасательная операция шла два часа. Фото: «Добрый отлов. Челябинск».

Через два часа кота достали. Он сам начал цепляться за жизнь — схватил веревку зубами, это позволило его подтянуть и развернуть лапами кверху. Спасатели накинули на них петлю и вытащили беднягу.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

За спасательной операцией следили неравнодушные соседи. Хвостатого достали в полуобморочном состоянии. Алена посадила его в переноску и повезла в ветклинику. Три дня его там выхаживали: ставили уколы, давали антибиотики и успокоительное.

— Серьезных травм не было, небольшие раны на теле от бетонных стен. А еще кот тяжело стоял на лапах — столько времени они были зажаты, затекли. Плюс сильный шок. Из клиники я его забирала с намерением пристроить в хорошую семью. Но потом посмотрела на него… так жалко стало. С его везучестью, вдруг опять в какую-нибудь историю попадет. Приютила, назвала Степой, — рассказала Алена.

Степа стал пятым питомцем в доме. Все животные в алениной семье — спасенные. Одного кота едва не загрызли собаки, другого подобрали в подъезде, еще двоих взяли с улицы.

Степан в своем новом доме. Фото: семейный архив.

Степан в своем новом доме. Фото: семейный архив.

Степка оказался очень бойким котом. Быстро освоился в новой семье. С другими котами подружился, теперь у него есть и хозяева, и хвостатые братья.

— Мне кажется, Степа раньше жил в семье, он охотно идет к людям, приучен к лотку. Но видно, что бродяжничал прилично. Может, потерялся, может, выбросили. Во всяком случае, теперь он в безопасности и с ним больше ничего недоброго не приключится. За его спасение хочу поблагодарить и работников ЖЭКа и, конечно, спасателей, — отметила хозяйка.

Степка быстро освоился в новой семье. Фото: семейный архив.

Степка быстро освоился в новой семье. Фото: семейный архив.

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