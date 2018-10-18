Эхо трагедии в Керчи: в Челябинске предлагают детям «стучать» на одноклассников

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-18T13:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

После перестрелки в Керчи директоров и завучей Челябинска собрали на внеплановое совещание по безопасности. В нашем регионе не так давно прогремели потенциальные зачатки «колумбайнов». В Копейске восьмиклассник пальнул в голову из пневматики младшекласснику. В деревне Смольное парень устроил поножовщину на перемене. В соседнем Шадринске 13-летняя ученица расстреляла целый класс.

— Наши школы, колледжи, вузы абсолютно беззащитны хоть от террористов, хоть от хулиганов, — говорит директор копейской школы №1 Анатолий Бароненко. — В школу приходит масса проверяющих из МВД и ФСБ: вы должны, ваша обязанность обеспечить безопасность. При этом средств на охрану бюджет не выделяет. Но если в Челябинске родители сдают деньги, то в Копейске платежеспособность низкая, люди отказываются.

Вот и приходится директорам крутиться: брать кого-то с улицы и надевать на него форму с надписью «Охрана».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

В СССР ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОГЛО?

Шквал звонков пришел от слушателей радио «Комсомольская правда» 95.3 FM сегодня в утренний эфир:

— В школы Челябинска стали ставить рамки. Если бы в Керчи была такая, парень бы не смог пронести внутрь оружие. Хотя… у нас на вокзале «Юность» стоит металлодетектор. И толку? Он без остановки пищит, а рядом охранник зевает. Почему в банке, где хранятся деньги, такая жесткая охрана? А почему самое дорогое, наших детей, мы так не охраняем? — высказался слушатель Александр.

— Сейчас будут искать виновника. И будут перечислять химер: компьютеры, интернет, экстремисты. В советское время этих раздражителей не было, а инциденты в школах были. В моем классе парень принес тесак для разделки мяса, и когда его в очередной раз стали задирать, достал его из портфеля и приставил к горлу обидчика, — делится Максим.

ПЕРВЫМИ ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ ДЕТИ

— Охрана у нас больше для видимости. Вахтерша в людях не разбирается. Как вариант — пенсионер МВД, у него глаз наметан. Но я не об этом. У нас все заняты зарабатыванием, у семьи не остается времени на внимание и заботу, — говорит челябинский психоаналитик Валерий Мыздриков. — Учителя не знают, кто у них в классе. Им не хватает психологический жилки. Профессионалу бы хватило несколько минут общения с учеником, чтобы узнать, кто социопат. Парень с ружьем не появился откуда ни возьмись. В нем зрело это, он готовился. Все это можно высчитать и сработать на опережение. Школам нужно приглашать профессионалов, чтобы они давали рекомендации каждому ребенку.

Подобное мнение высказывает эксперт по гражданской обороне Сергей (фамилию попросил не называть):

— В школах Челябинска в плане нормативов с безопасностью все хорошо. Но они не работают. В первую очередь нужно обучать… детей. Они первые, кто видит, что со сверстником что-то не так. Детей надо приучать рассказывать все старшим. Еще нужно обучать сотрудников охраны основам психологии, чтобы понять, что человек что-то задумал.

КСТАТИ

Сколько в Челябинске оружия*

63 тысячи человек имеют разрешение на владение оружием. 18 тысяч из них живет в Челябинске.

Сколько всего на руках оружия — информация закрытая. У тебя может быть разрешение и не быть «пушки», а может быть целый арсенал.

С начала этого года в рамках акции челябинцы сдали 400 единиц оружия, 1500 патронов, немного взрывчатки, мину и взрыватель.

* По данным Управления Росгвардии по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.