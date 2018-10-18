«Гробов и заборов не будет. Будет Wi-Fi»: наметился выход из тупика вокруг строительства часовни у ЮУрГУ

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-18T20:37:36+03:00

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Последний месяц в Челябинске живо обсуждают проект строительства часовни в сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ. Год назад на общественных слушаниях противников особо не наблюдалось и проект утвердили. Оппоненты часовни говорят, что тогда слушания провели по-тихому и люди просто не смогли сказать свое мнение.

На прошлой неделе прошли новые слушания: обсуждали границы часовни. Однако они окончились жестким противостоянием сторонников и противников стройки.

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов почувствовал напряжение среди челябинцев и 18 октября организовал публичную дискуссию строительства.

Дискуссию устроил Лев Владов.Фото: Андрей АБРАМОВ

КОРОТКО

В зале было около 100 человек. Из них один радикально против церкви только один. Большинство не против храма в принципе, но возражают часовне именно в этом сквере. Из сторонников был только один преподаватель вуза. Были ли еще люди «за» — сказать трудно, так как они не высказывались.

На сцене напротив Льва сидели секретарь челябинской епархии отец Игорь и настоятель будущей часовни отец Олег. Они выполняли роль апологетов часовни, но при этом говорили максимально осторожно.

Дискуссия длилась два часа. По итогу прояснились два важных момента. Первый: часть противников часовни не против, если построят часовню, при условии, что благоустроят и сквер. Второе: если церкви предложат иное место в этом квартале и помогут договориться о строительстве, они готовы перенести часовню туда и даже, возможно, построить храм.

Перед началом краевед Юрий Латышев и духовенство мирно обсуждали идею строительства.Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОДРОБНО

Кому решать судьбу часовни? С такого вопроса начали обсуждение. Студенты дольше четырех-шести лет редко задерживаются в вузе. Стало быть, важно мнение жителей окрестных домов, которые и будут посещать часовню.

Изначально Владов зачитал священникам длиннющий список аргументов за и против, которые он выделил, прочитав ворох комментариев в соцсетях.

— Говорят, что в вузе учатся ребята из других стран, других культур. Якобы их чувства может задеть часовня. Но будь я иностранцем, я бы принимал и изучал культуру другой страны. Я мало понимаю в урбанистике. Но, мне кажется, часовня заполнит пространство и притянет в сквер людей, — говорит отец Олег.

— Только в Красноармейском районе пять заброшенных храмов XIX века. Давайте пустим деньги на их восстановление, — высказался краевед Юрий Латышев.

— Я готов ответить со всей прямотой: мы знаем об этих храмах. Эти села, к моему огромному сожалению, не имеют перспективы как населенные пункты. Там нет возможности создать общину, — защищался отец Игорь.

Один из возможных проектов часовни. Инфографика: "Челябинский урбанист"

ПОЧЕМУ СКВЕР ВЫГЛЯДИТ УБОГО

На слушания пришел известный архитектор Павел Крутолапов. Его компания накануне набросала эскиз реконструкции сквера и даже готова заняться проработкой документов бесплатно.

— С точки зрения архитектуры — вопросов к часовне нет. Она сочетается с ЮУрГУ. Вопрос следует рассматривать в плоскости урбанизма и функционала. То есть как будет использоваться сквер, — заметил архитектор.

Во время дискуссии Лев поднял важный вопрос, на который до сих пор нет ответа. Тем более, что в зале были ответственные за это.

— Странный вопрос «почему там мусор?». Это не ко мне. По поводу благоустройства: у сквера долго не было хозяина, балансодержателя, — пытался переложить ответственность главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

А когда снова взял слово спустя время, сказал фразу, от которой в зале заулыбался народ. Ничуть не смеясь над архитектором, а скорее понимая весь абсурд.

— Вот на Алом поле никому церковь не мешает. Рядом можно играть в сквош, сидеть на лавочке дуть пиво — и рядом храм.

— Там нет бардака! Да, все убого, и складывается впечатление неухоженного места. У меня такой же большой вопрос: почему не делается этот сквер? Он вошел в программу «Городская среда» на 2020 год (из бюджета выделяют деньги на реконструкцию общественных пространств. — прим. ред.). Но, надеюсь, из-за саммита ШОС, мы будем вынуждены сделать его уже в 2019 году, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В финале чиновник еще раз взял слово и сорвал одобрительные аплодисменты зала.

— Два года назад я был не против часовни. Ведь это повлечет благоустройство сквера. Там только фонтаны под 50 млн восстановить! Но когда история начала развиваться, я пришел к выводу — категорически против. Нельзя проталкивать решение против воли народа. Мы запустили ситуацию.

Авторы идеи построить часовню на дискуссию не пришли. Главным защитником проекта вынуждена была стать церковь.Фото: Андрей АБРАМОВ

УСПЕЮТ ЛИ ПОСТРОИТЬ К ШОС

Важный аспект: кто даст деньги на часовню.

— Мешка с деньгами у нас нет. В идеале община привлекает пожертвования, — ответил настоятель отец Олег.

— Если не успеете к ШОС? Не будет денег, поставят забор, и он будет там еще 20 лет, — взял слово один из пришедших — директор строительной фирмы.

— Объект не большой и бюджет реален. Его поддерживают финансово состоятельные люди, — ответили священники.

У обоих сторон суть дискуссии порою уходила в сторону церковно-этических вопросов. Служители культа пытались донести слушателям, что церковь — это не стереотипы о богатых попах из Сети. По интонациям аудитории было видно, что многие воспринимают христианство именно так. Но дискуссия не подразумевала разговора о вере, поэтому подобные уходы быстро пресекались.

— Поверьте мне, я давно служу в церкви. Люди, которым сегодня не нужен храм, завтра он им понадобиться. Они еще сами об этом не знают, — увещевал людей отец Олег.

Студенты в зале продолжили ставить под сомнение проект:

— У церкви не та атмосфера, мне не хочется быть рядом с ней.

— Огородите забором и благоустроите только свою площадку.

— Если я останусь настоятелем, я постараюсь переломить стереотип о церкви: никаких гробов, заборов, злобных бабушек, — с улыбкой ответил отец Олег.

— Там будет бесплатный вай-фай, — пошутил секретарь епархии Игорь Шестаков.

В финале дискуссии наконец наметился возможный выход.

— С удивлением сегодня услышал, что есть люди, которые не против часовни, если рядом будет благоустроенный сквер, — резюмировал Лев Владов. — Если мы предложим вам другое место в том же районе, вы готовы рассмотреть варианты?

— Если будут альтернативы, тогда наш выбор будет полновесным. Пока реального предложения нет, — ответил отец Игорь.

Большинство не против храма в принципе, но против часовни именно в этом сквере.Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Строительство часовни обсуждаем 19 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM. Звони, выскажи вое мнение!

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