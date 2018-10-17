Архитекторы Челябинска предложили вместо строительства часовни у ЮУрГУ современный сквер

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-17T16:18:06+03:00

Специалисты подчеркивают, что в целом не имеют ничего против храмов

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Челябинский урбанист Лев Владов рассказал о задумке архитекторов, которые предложили проект реконструкции сквера напротив ЮУрГУ. Уже несколько лет там планируют построить часовню. Недавние общественные слушания показали, что у религиозного объекта много противников.

— Качество жизни во многом определяет умная и современная городская среда. И здесь у нас есть громадный потенциал для развития, ведь в нашем городе есть парки, городской бор, набережная, школы и университеты. В числе прочихвузов есть, пожалуй, главный — ЮУрГУ. В нем учатся студенты из более чем 50 стран мира. Студенты принадлежат к различным культурам и относятся к разным конфессиям. Они учатся в светском государстве. Сквер, по нашему мнению, должен быть ориентирован на создание и укрепление социальных связей, на ведение культурных и научных дискуссий, — говорят архитекторы компании ESCHER.

Сегодня сквер у ЮУрГУ в удручающем состоянии. Проект: ESCHER

Фирма разработала концепцию сквера. В нем нашлось место фонтанам, качелям, горке и уличному амфитеатру. Компания готова за свой счет сделать проектную документацию. При этом архитекторы подчеркнули, что они не против строительства религиозных зданий.

— Мы против их строительства в студенческом, университетском сквере, — пояснили авторы проекта.

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