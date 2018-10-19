Звуки музыки: Большой театр выступил в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-19T08:23:19+03:00

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Время генерального директора Большого театра России расписано по годам. Владимир Урин четко знает, что через год и два месяца у него, например, гастроли в Лондоне, после постановка двух спектаклей, далее — переговоры в Нью-Йорке, и так на 36 месяцев вперед. И каким-то невероятным образом в этот жесткий график встроились двухдневные гастроли Большого в Челябинске. Впервые за 15 лет Большой выехал в российский город-миллионник. И боле того, началось тесное сотрудничество Большого театра России и Челябинского театра оперы и балета им. Глинки.

ЧУДЕСА БЫВАЮТ

Просьбы о гастролях Большого из российских городов звучат постоянно. Владимир Урин говорит: да, мы готовы обсуждать, но это будет в 2020 — 2021 годы. Вот вам еще одно доказательство того, что чудеса бывают: визит в Челябинск согласован год назад и 17 октября 2018 года подписан договор об ответных гастролях нашей труппы!

— Театр не может себе позволить ответить на все приглашения о гастролях, причем речь идет как о гастролях внутри России, так и о поездках за рубеж. Половину того, что нам предлагают, мы не рассматриваем, — поясняет Урин.

Почему так жестко? Сцены не подходят?

— У Большого театра есть государственное задание. Государство достаточно хорошо и дорого финансирует театр, и мы обязаны показать строго определенное количество спектаклей в Москве. Потому в общей сложности гастроли занимают не более месяца и десяти дней в году. Нас ждут в Красноярске, зовут в Астрахань. Но мы, увы, не сможем приехать. В 2019 году оперная труппа театра едет в Париж, балетная — в Австралию и Лондон, — говорит Урин.

— Дружба предполагает исключения. С Челябинским театром у нас масштабное сотрудничество, и гастроли — один из факторов наших творческих связей: обмен специалистами, стажировками. Только тогда это интересно, когда это не разовые гастроли, а творческие и человеческие взаимоотношения.

Детский хор Челябинского театра оперы и балета на одной сцене со звездами главного театра страны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СТРАННО, НО Я СОГЛАСИЛСЯ»

Прелюдией к масштабным событиям стало соглашение, подписанное в ноябре 2017 года директором главного театра страны Владимиром Уриным и губернатором Борисом Дубровским.

— Потому что Большой в основном гастролирует за границей, а не по России, — объясняет Урин. И шутливо добавляет, что все началось в октябре 2017 года «с визита «ужасного человека», директора Челябинского театра оперы и балета Владимира Досаева».

— Во время нашей встречи он убедил меня подписать договор о сотрудничестве. Я тогда со странной невероятной легкостью согласился. И я очень рад подписанному документу. Спасибо губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за оперативность в подписании документа, — говорит Урин.

ЛАКОНИЧНАЯ «БОГЕМА»

17 и 18 октября в театре оперы и балета им. Глинки Большой дал оперу Пуччини «Богема». Произведение итальянского композитора входит в десятку самых популярных оперных творений. В Большом «Богема» в данной вариации шла с 1992 года.

Готовясь к визиту в Челябинск, дирекции Большого пришлось поломать голову над тем, какой спектакль везти в наш город. Сцены главного театра страны, и историческая, и новая, больше нашей по площади. Выбор пал на «Богему». У постановки декорации «лаконичные».

«Богема» входит в ТОП-10 лучших опер мира, наряду с «Аидой», «Пиковой дамой», «Кармен» и пр.

— В спектакле заняты два состава солистов, оркестр и хор Большого театра.

— Это приглашенные звезды Большого — Маттео Липпи и Алексей Татаринцев, штатные солисты — Анна Нечаева и Елена Разгуляева, восходящие звездочки Большого — Анастасия Сорокина и Гузель Шарипова, — говорит дирижер Большого Павел Клиничев.

Клиничев высоко отозвался о детском хоре Челябинского театра оперы и балета, который тоже участвовал в постановке:

— Ребята — большие молодцы. Включились с одной репетиции, тогда как обычно такие вещи с первого раза гладко не исполняются. Благодарю хор и руководство театра за ответственный подход к делу, — сказал Клиничев.

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ ОСТАНЕТСЯ У НАС

В Челябинск прибыли 223 артиста труппы и музыканта. Четыре фуры привезли декораций и костюмов. Этот ценный груз останется в Челябинске и станет основой для нашей постановки «Богемы».

— Все, что касается декораций и костюмов, это особо ценное имущество. И мы передаем оформление спектаклей в другие театры крайне редко. Красноярцам, например, мы сдавали в аренду оформление спектакля «Борис Годунов». За пять с половиной лет мой руководящей работы в Большом это происходит впервые, — говорит директор московского театра.

Урин поясняет, что ценность передаваемого выражается не только в материальном номинале, но в художественной уникальности.

— Чаще всего, декорации и костюмы в нашем театре создаются большими художники с мировыми именами. Потому и являются они художественной ценностью, прежде всего. Декорации создавала петербургский сценограф Марина Азизян.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Летом будущего года Челябинский театр оперы и балета выступит на сцене главного театра страны. Наша труппа покажет искушенной московской публике оперу «Риголетто», балеты «Картина Бурана» и «Пахита». Понравятся ли наши работы искушенной московский публике?

— Москва — особенный город. В нем очень много предложений и с точки зрения репертуара, и с точки зрения количества театров, которые ежедневно открывают свои двери. В Москве много музыкальных театров: Большой, имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новая опера, Геликон-опера и так далее. Конкурентная среда очень серьезная. Но приезд российских театров, чьи гастроли всегда достаточно короткие, но насыщенные, всегда вызывает интерес. Недавно в Москве завершился большой фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». Я видел два спектакля, и был впечатлен. Челябинская труппа привезет в Москву оперу «Риголетто», а она сегодня не идет ни в одном столичном театре, а это название любимо. Я надеюсь, что будут блестящи и балеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— Гастроли Большого театра в Челябинске стали историческим событием для всех южноуральских поклонников театрального искусства. Я надеюсь, что наши артисты, в свою очередь, с достоинством представят свои работы столичным зрителям на Новой сцене Большого театра.