2018-10-23T08:51:47+03:00
Экономика

Группа компаний «МКС» приступает к монтажу установки по переработке ПНГ на крупнейшем нефтяном месторождении Восточной Сибири

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Челябинская Группа компаний «МКС» приступила к реализации инновационного энергетического проекта для крупнейшей нефтегазовой компании в Восточной Сибири. На Нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, расположенном недалеко от г. Мирный, уральские специалисты начинают монтаж экспериментальной установки по подготовке топливного газа, изготовленной в производственных цехах в Челябинске. Чтобы доставить многотонную конструкцию в Якутию, груз преодолел более 4000 километров на низкорамном трале, а также на барже по реке Лена. Трансфер усложнялся сжатыми сроками, однако челябинская компания успела доставить груз до завершения навигации по реке Лена.

Как отмечают специалисты Группы компаний «МКС», данный проект реализуется «под ключ», начиная от проектирования, производства и завершая пусконаладочными работами. В самые кратчайшие сроки на производственной площадке в Челябинске были изготовлены два инновационных устройства: установка подготовки топливного газа (УПТГ) и емкость для сбора конденсата. Данные объекты, предназначенные для переработки попутного нефтяного газа, будут использованы в общей энергосистеме месторождения, на площадке которого в настоящий момент завершается монтаж нового энергоцентра.

В изготовлении устройств были применены самые современные технологии и ноу-хау. Так, УПТГ оснащена всеми необходимыми системами для очистки, подготовки и редуцирования газа. А емкость для сбора конденсата, которая в дальнейшем будет вмонтирована в землю, (а в настоящий момент напоминает подводную лодку) — не только тщательно защищена антикоррозийным покрытием, но и снабжена греющим кабелем и тепловой изоляцией.

30 сентября два крупногабаритных объекта были отправлены на площадку заказчика, и эту транспортировку можно назвать одной из самых протяженных в истории уральского предприятия. На низкорамном трале устройства из Челябинска, преодолев 3300 км, были доставлены в порт г. Усть-Кут. Затем погружены на баржу, и по реке Лена, преодолев еще 1000 км и успев до завершения навигации по водной артерии, прибыли в г. Ленск. Уже оттуда на машинах доставлены на Нефтегазоконденстатное месторождение.

Отметим, что Нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших в Восточной Сибири. Приблизительные запасы — 134 млн тонн нефти и 155 млрд кубометров природного газа. По объему запасов месторождение относится к участкам недр федерального значения. Было открыто в 1970 году. А в промышленную эксплуатацию введено в октябре 2013 года.

Бригада монтажников Группы компаний «МКС» будет жить в вахтовом поселке, которое снабжено всей необходимой инфраструктурой — общежитием и столовой. Чуть позже к бригаде монтажников присоединятся и бригада сервисников. Завершение работ и пуск установки планируется 5 ноября.

Как отмечают в Группе компаний «МКС», данный проект является важным шагом в развитии нового направления деятельности челябинской компании — строительстве энергетических объектов, работающих на попутном нефтяном газе.

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