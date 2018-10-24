Онкосреда. Рак легкого: коварен, прожорлив и смертельно опасен

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-24T08:55:41+03:00

Что нужно знать об этом заболевании

Изменить размер текста: A A

В возникновении онкологических заболеваний принято обвинять экологию. Однако в своей ежедневной практике специалисты убеждаются в другом. Например, среди больных раком легкого в 90% случаев будут бывшие курильщики. Что нужно знать об этом заболевании, расскажут:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача ЧОКЦО и ЯМ по ОМР

• Андрей Лукин, заведующий онкологическим торакальным отделением ЧОКЦО и ЯМ

Статистика

Рак легкого (РЛ) поражает, прежде всего, мужчин. В возрастной категории с 55 лет уровень заболеваемости увеличивается трехкратно по сравнению со средне областным показателем онкозаболеваемости в целом. А в 65-75 лет рак легкого составляет более 700 случаев на 100 тыс. населения, что превышает тот же средне областной показатель в 10-12 раз.

Прогноз

Рак легкого занимает третье-четвертое место по заболеваемости, сопоставим по показателям с раком кишечника, однако на протяжении более десятка лет — лидер среди причин смертности от всех онкологических заболеваний. Ни одна локализация в этом показателе догнать его не может! За последние три года вновь наблюдается тенденция к росту заболеваемости, тогда как еще недавно происходило снижение.

Флюорография один раз в год позволит заподозрить неладное в легком, уверен Андрей Лукин

Как правило, люди приходят к врачу уже с какими-то симптомами — кашель, слабость, отдышка, кровохаркание, а то и не обращаются за медицинской помощью и вовсе. Поэтому 10% данных статистики о заболеваемости РЛ дают патологоанатомические бюро, когда при жизни пациент не ходил к врачу, диагноз ему не был установлен, соответственно и лечение никакое не проводилось.

Факторы риска

Рак легкого в большей степени — проблема социальная. Стресс сам по себе является только фоном, на котором происходит развитие каких-то изменений в организме человека. Кризисные ситуации заставляют людей:

• выбирать другие, более дешевые и менее качественные — продукты, сигареты, алкоголь.

• отказываться от здоровых привычек — спорта, полноценного отдыха и так далее.

• курение — самый весомый фактор риска развития рака легкого, но не определяющий. У каждого человека, заболевшего раком легкого, будет свой «сценарий» возникновения заболевания (вредное производство, травма, ХОБЛ и т.д.)

• алкоголь — в сочетании с употребление табака повышает риск развития заболеваний легких в 10-15 раз (данные ВОЗ).

• туберкулез — может и маскироваться под рак легкого, и протекать параллельно, и мешать диагностике.

Появление кашля, одышки, беспричинной усталости должно насторожить и привести к врачу

Механизм развития опухоли для всех локализаций одинаковый: в результате совокупности факторов риска возникает дефект в системе иммунитета, который приводит к нарушению репарации (восстановления) тканей и запускает механизм метаплазии (замещение одного типа тканей другим). Так начинается формирование опухоли.

Ранняя диагностика

Для РЛ какого-то специального анализа не существует. Закрытые каркасом грудной клетки легкие также невозможно потрогать или увидеть невооруженным взглядом. Поэтому первым методом диагностики остается лучевой (рентгенологический):

• Флюорография. Несмотря на ограничения, рентгенологический метод работает и в 40% исследований, обнаруживших РЛ, дает I — II стадию. В той популяции населения, которая не выполняет флюорографию, процент ранних стадий падает до 27-30%. Метод имеет свои ограничения (маленький размер снимка), однако доступен и легко тиражируем.

• Альтернатива — низкодозное КТ. Однако для скрининга может быть эффективен только при наличии оборудования, концентрации потока исследований в специализированном центре, сочетающем все необходимые методы исследования и лечения (бронхоскопия и хирургия).

Операция — один из методов лечения рака легкого наряду с лучевой и лекарственной терапией

Совет специалиста — иметь на руках и сохранять не просто описание, но и сами снимки за несколько лет. Это позволяет оценить происходящий в легких процесс в динамике.

Трудности в диагностике

• опухоль расположена далеко от бронха, и с помощью бронхоскопии достать кусочек специфической ткани невозможно,

• сопутствующее воспаление,

• локализация опухоли по краям (периферии) легкого

В диагностике РЛ есть и медицинская проблема. «Увидеть» что-то в легких так или иначе (ПЭТ, КТ, МРТ) все-таки можно, а вот определить, какова природа этого новообразования (туберкулез, ЗНО или что-то еще) можно только после патоморфологической верификации (определение гистологической структуры опухоли). Без этого начинать адекватное лечение нельзя. У каждого шестого пациента это происходит уже на операционном столе, когда проводится либо лечебная, либо диагностическая операция.

После окончания лечения пациент остается на диспансерном учете, чтобы исключить рецидив заболевания

Симптомы

В легких нет болевых рецепторов. До запущенных стадий рак легкого может протекать бессимптомно и никак себя не проявлять. Опухоль может расти длительное время (годами), достигая размеров 7-10 см (!), переходя в местнораспространенную, генерализованным стадию, когда провести радикальное лечение уже невозможно.

На что нужно обращать внимание

• появление любого длительного кашля — повод пройти обследование,

• у курильщиков: любое изменение в характере кашля (не может откашляться, появление одышки),

• появление в мокроте примесей («ржавая», вспененная, с частицами крови),

• часто повторяющиеся пневмонии — больше двух в течение года (повод пройти углубленное исследование),

• слабость, недомогание, потливость, усталость, повышение температуры тела без особых на то причин.

Лечение

В лечении РЛ будет применяться все то же «золотое трио», что и любой другой локализации: хирургическое лечение, противоопухолевая лекарственная и лучевая терапии. Очередность применения и выбор метода будет зависеть от:

• формы и типа опухоли

• стадии распространенности процесса

• способности организма человека справиться с тем объемом лечения, который можно предложить в его ситуации.

В онкоцентре в полном объеме применяются абсолютно все существующие на сегодня в мировой онкологии для лечения РЛ методы как хирургического, лучевого лечения, так и все виды противоопухолевой лекарственной терапии, включая самые современные таргетные препараты, в том числе для проведения иммунотерапии — после проведения прицельного исследования на чувствительность клеток опухоли к их воздействию. Вопрос о назначении схемы лечения решается на консилиуме.

Важно

РЛ относиться к биологически очень активным опухолям с коварным и непредсказуемым характером, требующим подробного и углубленного исследования пациента от макушки до пяток, чтобы исключить наличие второй опухоли или метастазов. После проведения лечения пациент остается на диспансерном учете пожизненно. Всегда есть риск возникновения рецидива или генерализации процесса.

В каждом пятом, а то и каждом третьем, случае РЛ так или иначе связан с туберкулезом. Бывает, что они обнаруживаются одновременно, или — друг за дружкой.