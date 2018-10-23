Хочешь похудеть? Приходи в «Комсомолку»

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-23T08:51:47+03:00

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Не можете решиться, чтобы сбросить лишнее? Замучили себя диетами, а результата нет? Не знаете, как начать борьбу с лишним весом? Приходите в «Комсомольскую правду» и узнайте все о правильном и здоровом похудении.

Более 20 килограмм за четыре месяца — столько в общей сложности сбросили героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой», который проходил на сайте chel.kp.ru. Теперь Татьяна Ачкасова и Каролина Барановская готовы показать публике свое новое тело.

24 октября с 11.00 до 12.00 в пресс-центре «Комсомольской правды» девушки расскажут о своем опыте похудения и поделятся рецептами идеальной фигуры.

На вопросы гостей также ответят профессионалы в области психологии, диетологии, гастроэнтерологии, фитнеса, стоматологии и индустрии красоты.

Встреча с героинями проекта «Новое тело с «Комсомолкой» состоится 24 октября в 11.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, 6-й этаж, офис 608. Дополнительная информация по телефону: 8 (351) 265-16-33.

Партнеры проекта

Фитнес-клуб «Техноджим»

Сервис по доставке правильного питания CleanFood

Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

Стоматология «Аполлон»

Wellness-студия «Дыхание жизни»

Мастерская скульптуры тела HappyForm

Салон красоты «Михаэль»

Творческое пространство «3 БЛОК»

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