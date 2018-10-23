2018-10-23T15:17:10+03:00
Общество

Уникальный сад-музей построят в Челябинске

В легендарном монастырском саду Плодушка побывал губернатор Борис Дубровский
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У горожан будет новое место для отдыха. Фото: пресс-служба губернатора.У горожан будет новое место для отдыха. Фото: пресс-служба губернатора.
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С историей знакового места в Ленинском районе Челябинска губернатор Борис Дубровский познакомился четыре года назад. Говорит, что тогда его впечатлила история Одигитриевского женского монастыря, возведенного на этих землях в XIX веке, и самоотверженный труд монахинь, взрастивших плодовый сад. И крошечный пруд Девичьи Слезы по соседству не оставил равнодушным.

Потому Плодушка, как ласково называют в народе старый монастырский сад неподалеку от пруда, включена сегодня в программу губернатора «Реальные дела». Ленинскому району нужен парк, а городу — точка, где можно было бы прикоснуться к уникальной истории Челябинска дореволюционного.

ВЕКОВЫЕ ДУБЫ

По поручению Дубровского, огромными трудами 29 га бывших монастырских угодий, а после — опытного сада ЮУНИИПОК переведены в муниципальную собственность и отнесены к категории парков и скверов.

Любая застройка здесь запрещена.

Губернатору Дубровскому видится на территории Плодушки музей селекции под открытым небом. На здешних землях произрастают уникальные растения — маньчжурский орех, канадский клен, дубы, абрикосы — всего 64 вида! Некоторым экземплярам больше века.

За возрождение Плодушки как парка жители Ленинского проголосовали в марте. Разработан и утвержден проект планировки большой территории. Финансирование идет по федеральной программе «Комфортная городская среда» и программе губернатора Дубровского «Реальные дела». Вывезены завалы строительного и бытового мусора, территория бывшего монастырского сада избавлена от бурелома.

Губернатор Дубровский обсудил с жителями Ленинского района будущее Плодушки. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Дубровский обсудил с жителями Ленинского района будущее Плодушки. Фото: пресс-служба губернатора.

УЧЛИ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Во вторник, 23 октября, губернатор Дубровский побывал в Плодушке.

Первым делом глава региона поинтересовался у местных жителей, учли ли их мнение при проектировании территории будущего парка. Получив утвердительный ответ, рассказал о своем видении будущей зоны отдыха.

Подходить к вопросу благоустройства нужно динамично, этапами. Стабильная экономическая ситуация в регионе и наполняемость бюджета позволяют планировать работы на 2019 — 2021 гг. Обязательно нужно освещение и прогулочные тропинки.

ЧТО НАМ МОСКВА!

Планы по возрождению 29 га Плодушки соперничают с концепцией знаменитого ландшафтного парка в центре Москвы — Зарядья.

Судите сами. Спроектированы четыре тематические зоны:

— «Фруктовый сад» с музеем Южно-Уральской селекции под открытым небом;

— «Краеведение» — с примерами ландшафта и растительности трех природных зон Южного Урала: степной, лесной (озерной) и горнолесной. Также здесь установят макеты памятников истории и культуры, расположенных в Челябинской области, чтобы посетители могли узнать больше об истории региона.

— «Место тихого отдыха», где будет сформирован ботанический сад, размещены информационные материалы об истории монастыря. Назначение зоны — сохранить историческую память об Одигитриевском женском монастыре.

— «Активный отдых»: детские игровые площадки, веревочный экстрим-парк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Парки, как центры притяжения горожан, нужны в каждом районе Челябинска. Плодушка — одно из таких мест. У нас есть шанс не просто благоустроить заимку для комфортного отдыха, а сформировать своего рода музей южноуральской селекции под открытым небом. Нужно постараться воплотить эту красивую идею, средства в бюджете на нее заложены.

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