Фотоконкурс «День матери в Челябинске»: самые активные челябинки выиграют поход в салон красоты

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-25T15:21:59+03:00

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Если ваш малыш не дает вам скучать и вы знаете, как с пользой развлечь ребенка, этот проект для вас! К международному празднику «Комсомолка» и наш партнер — сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» — объявляют новый фотоконкурс «День матери в Челябинске».

День матери ежегодно отмечают в России 25 ноября. У нас этот праздник учредили ровно 20 лет назад. Но он международный. Например, в Греции он выпадает на 9 мая, в Польше — на 26 мая. Сети салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» тоже скоро исполнится 20 лет. И поэтому компания подготовила для жительниц Челябинска подарок!

Победители фотоконкурса получат сертификаты на лазерную эпиляцию. Скорее присоединяйтесь и набирайте как можно больше голосов!

Условия просты:

— до 25 ноября пришлите ваше фото отдыха с детьми в форму ниже;

— расскажите в описании немного о вашей семье;

— после модерации ваше фото появится на странице конкурса;

— набравшие большинство «лайков» станут победителями.

Призы: сертификаты в сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра».

1 место: сертификат на 5000 руб.;

2 место: сертификат на 3000 руб.;

3 место: сертификат на 1000 руб.

Важно: От каждого участника в конкурсе может участвовать только одно фото.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

ПАРТНЕР КОНКУРСА

Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» предоставляет эффективные и безопасные услуги. Эпиляция проводится с помощью лучшей лазерной системы с минимальным количеством процедур. Процедуры проводят профессиональные врачи-дерматокосметологи.

Адреса в Челябинске:

ул. Кирова, д. 9

тел:+7 (351) 790-60-90

ул. Пушкина, д. 56

тел:+7 (351) 790-60-90

ул. 250-летия Челябинска, д. 14

тел:+7 (351) 790-60-90