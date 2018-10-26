Челябинская область будет зарабатывать на экспорте сельхозпродукции еще больше

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-26T08:59:40+03:00

С 2019 года впервые в регионе будет субсидироваться вывоз продукции АПК за рубеж автомобильным транспортом. Это направление даст мощный мультипликативный эффект развитию аграрной экономики

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Как известно, агропромышленный комплекс Челябинской области в последние годы развивается уверенно и стабильно. Наши сельхозтоваропроизводители давно перешагнули планку обеспечения основными продуктами питания жителей области и успешно отгружают свою продукцию на экспорт. За пределы Челябинской области мы реализуем более половины произведенных у нас продовольственных товаров!

Бесспорно, одним из первейших факторов успеха на внешнем рынке является качество. Высокое качество продукции наших сельхозтоваропроизводителей в очередной раз нашло подтверждение на главной аграрной выставке «Золотая осень», которая недавно состоялась в Москве. Челябинская область, как регион, представлявший на «Золотой осени», по сути, весь Уральский федеральный округ, завевала Гран-при за выставочную экспозицию. А общий «урожай» южноуральцев на агровыставке составил ни много нимало 144 награды, в том числе 92 золотые медали (на 4 больше, чем в прошлом году!), 33 серебряные и 19 — бронзовых. Наибольшее количество медалей присуждено в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

— Наша продукция показывает достаточно высокий потенциал, она обладает практически сертифицированным экологическим качеством, так как мы не используем химии, — прокомментировал вице-губернатор Сергей Сушков. — Она может сегодня конкурировать по цене, потому что оборудование, например, на наших птицефабриках новое и себестоимость за счет этого ниже, чем у конкурентов. Сегодня стоит вопрос о поставках этой продукции в Китай, Юго-Восточную Азию. И наш экспортный потенциал, который по прошлому году составляет около 80 млн долларов — это очень маленькая сумма, — мы готовы удвоить уже в следующем году. Для этого наряду с федеральной господдержкой экспортного потенциала нужны и варианты регионального субсидирования. И губернатор нас в этом поддерживает. С 2019 года впервые в регионе будет субсидироваться вывоз продукции за рубеж автомобильным транспортом. Мы считаем, это ниша, которая даст определенный мультипликативный эффект.

Уже сегодня ряд ведущих компаний региона успешно реализуют инвестпроекты по производству экспорто-ориентированной продукции.

Взаимодействие в сфере сельского хозяйства стало главной темой и на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, состоявшемся на прошлой неделе в Ташкенте с участием первых лиц государств. Кстати, Президент РФ Владимир Путин, возглавивший большую российскую делегацию, назвал Челябинскую область регионом с одним из самых активных темпов роста экономического сотрудничества с республикой.

— Челябинская область тесно и эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По итогам 2017 года регион занял первое место по объему экспорта в республику среди всех субъектов России. В этом году сохраняется тенденция на увеличение товарооборота, рост уже составил 40%, — подчеркнул глава региона Борис Дубровский. — Мы готовы предложить мясо птицы, куриное яйцо и другие востребованные в Узбекистане продукты питания, — сообщил губернатор.

Буквально на днях в Челябинской области завершилась уборка зерновых культур. А урожай — это не просто итог работы аграриев за весь сельскохозяйственный год. Это и фактор, который позволит в будущем году завоевывать новые рынки сбыта.

Несмотря на очень непростые погодные условия нынешнего сезона, результаты позитивные: собрано почти 1 млн 900 тыс. тонн зерна. Кроме того, на сегодня убрана половина масличных культур, собрано 142 тыс. тонн картофеля, овощей открытого грунта — 29 тыс. тонн. Выполнены все плановые показатели.