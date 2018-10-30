Предприятиям выдают займы на цифровизацию производства

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-30T16:23:29+03:00

Сумма составляет от 20 до 500 миллионов рублей

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Южно-Уральская торгово-промышленная палата информирует о новой программе Фонда развития промышленности РФ «Цифровизация промышленности», в рамках которой предоставляется заемное финансирование на реализацию проектов по внедрению цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятиях.

Финальное решение о финансировании, доработке или отклонении проектов принимает Экспертный совет ФРП РФ, в состав которого входят представители бизнеса, профессиональных и деловых объединений, в том числе вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

В своем письме в адрес Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин сообщил об условиях предоставления финансирования в рамках программы «Цифровизация промышленности». Так, сумма займа составляет от 20 до 500 миллионов рублей, процентная ставка — 1 или 5 процентов годовых, срок займа до 60 месяцев.

Как уточняется на сайте ФРП РФ, ставка в 1 процент годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50 процентов от суммы займа или в случае привлечения в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской «пропиской», который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная для ФРП ставка 5 процентов.

Заем ФРП можно использовать на усиление трех направлений.

Первое — системы управления производством и обработки баз данных. Они включают управление производственными процессами и активами предприятия, планирование производства, диспетчерское управление, мониторинг обслуживания и ремонта оборудования, автоматизацию систем управления технологическими процессами, обработку и анализ больших баз данных.

Второе — системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия.

Третье — новые производственные технологии, подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-принтеров.

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