ООО «ЖБИ-ЧЕЛ»: строительные материалы от лучших производителей
Компания «ЖБИ-ЧЕЛ» реализует строительные материалы от лучших заводов производителей Челябинска, Челябинской области, а также других областей! Здесь можно приобрести только качественную продукцию, с паспортами и подтверждающими сертификатами.
Основным видом деятельности компании является продажа и поставка потребителям наиболее универсальных и массово востребованных материалов в гражданском, промышленном и дорожном строительстве.
Здесь вы найдете широкий ассортимент ЖБИ ведущих производителей Челябинской области и РФ: плиты перекрытия, фундаментные блоки, фундаментные подушки, кольца колодцев и их комплектующие, прогоны, перемычки, сваи, лестничные марши, ступени, утяжелители, лотки и прочее.
В ассортименте также представлены:
— керамический и силикатный кирпич более 30 заводов-производителей;
— строительные блоки;
— кровельные комплектующие.
Почему заказчики выбирают ООО «ЖБИ-ЧЕЛ»:
— компания осуществляет полную комплектацию строительных материалов, включая доставку и разгрузку;
— работая с несколькими заводами, компания может предложить огромный ассортимент ЖБИ, возможно изготовление нестандартных изделий по эскизам и чертежам заказчика;
— быстрые сроки исполнения заказов;
— широкий ассортимент;
— удобная форма оплаты: наличный и безналичный расчет;
— низкие цены;
— гарантированное качество продукции, выполненной строго по ГОСТу, паспорта и сертификаты качества;
— консультация компетентных специалистов.
ООО «ЖБИ-ЧЕЛ» готовы обеспечить заказчиков товаром в любых объемах в кратчайшие сроки и на самых выгодных условиях.
Чтобы отдать свой голос за компанию ООО «ЖБИ-ЧЕЛ», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».
г. Челябинск, ул. Островского, 30, правое крыло, 3 этаж, офис 310;
Тел.: +7 (919) 323-33-44 (Анастасия Владимировна), +7 (351) 777-13-78,+7 (950) 732-16-19;
e-mail: proizvoditel174@yandex.ru;
Время работы: 9.00 — 19.00 (пн. — сб.)
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