ООО «ЖБИ-ЧЕЛ»: строительные материалы от лучших производителей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-31T16:00:57+03:00

Все, что нужно для строительства любых масштабов

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Компания «ЖБИ-ЧЕЛ» реализует строительные материалы от лучших заводов производителей Челябинска, Челябинской области, а также других областей! Здесь можно приобрести только качественную продукцию, с паспортами и подтверждающими сертификатами.

Основным видом деятельности компании является продажа и поставка потребителям наиболее универсальных и массово востребованных материалов в гражданском, промышленном и дорожном строительстве.

Здесь вы найдете широкий ассортимент ЖБИ ведущих производителей Челябинской области и РФ: плиты перекрытия, фундаментные блоки, фундаментные подушки, кольца колодцев и их комплектующие, прогоны, перемычки, сваи, лестничные марши, ступени, утяжелители, лотки и прочее.

В ассортименте также представлены:

— керамический и силикатный кирпич более 30 заводов-производителей;

— строительные блоки;

— кровельные комплектующие.

Почему заказчики выбирают ООО «ЖБИ-ЧЕЛ»:

— компания осуществляет полную комплектацию строительных материалов, включая доставку и разгрузку;

— работая с несколькими заводами, компания может предложить огромный ассортимент ЖБИ, возможно изготовление нестандартных изделий по эскизам и чертежам заказчика;

— быстрые сроки исполнения заказов;

— широкий ассортимент;

— удобная форма оплаты: наличный и безналичный расчет;

— низкие цены;

— гарантированное качество продукции, выполненной строго по ГОСТу, паспорта и сертификаты качества;

— консультация компетентных специалистов.

ООО «ЖБИ-ЧЕЛ» готовы обеспечить заказчиков товаром в любых объемах в кратчайшие сроки и на самых выгодных условиях.

Чтобы отдать свой голос за компанию ООО «ЖБИ-ЧЕЛ», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Островского, 30, правое крыло, 3 этаж, офис 310;

Тел.: +7 (919) 323-33-44 (Анастасия Владимировна), +7 (351) 777-13-78,+7 (950) 732-16-19;

e-mail: proizvoditel174@yandex.ru;

Время работы: 9.00 — 19.00 (пн. — сб.)

www.gbichel74.ru

www.chelgbi.ru

www.gbi-chel74.ru

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