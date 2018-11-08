Спустя пять лет в Челябинске началось следствие о домогательствах в полиции

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-08T13:10:24+03:00

Многодетная мать Любовь Герасимова хочет вернуться на свою работу, откуда она ушла из-за приставаний начальника

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Вчера она собиралась прийти на эфир радио «Комсомольская правда», но вызвали в полицейский Главк. Там она пробыла почти четыре часа.

Бывшая сотрудница челябинской полиции Любовь Герасимова, на всю страну заявившая о многолетних домогательствах начальника, добилась проведения служебной проверки.

О Герасимовой заговорили после секс-скандала в уфимской полиции. Девчонку Любовь жалеет, но уверена: если б отец потерпевшей не был бы крупным руководителем, ее дело бы тоже замяли.

«ПРАВДЫ ДОБЬЮСЬ»

По словам Любови, пять лет ее гнобил начальник. Сначала приставал с непрозрачными намеками. А когда понял, что ничего не выгорит, включил машину административного ресурса. Перевел мать-одиночку с четырьмя детьми на невыносимый график работы, почти без выходных.

Весной прошлого года, испробовав все способы защиты себя и своих детей, она написала рапорт об увольнении из органов.

— У меня есть все обращения, написанные за пять лет. Есть полученные отписки. Когда весной 2017 года меня вынудили уволиться, я сказала: «Правды добьюсь, до Москвы дойду». Ко встрече с обидчиком готова, — рассказала Любовь корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

«РАБОТЫ ДЛЯ МЕНЯ НЕТ»

Следователь, назначенный по служебной проверке «Дела Герасимовой», был с ней вежлив. Никакого давления.

— Год после увольнения я простояла на учете в Службе занятости. Никакой работы мне не подобрали, хотя я была согласна хоть в коллекторы пойти. С апреля 2018 года моя семья живет только на детские пособия, — говорит экс-полицейская.

Семья Любы — это она и четыре ребенка. Старшему — 23 года, сыновьям-двойняшкам — по 11 лет и самому маленькому нет и шести.

— Конечно, меня все поддерживают: и дети, и друзья. После скандала мне звонят бывшие сотрудники, уже не работающие в полиции. Из ныне служащих не позвонил никто. Я не в обиде: все держатся за свои места, боятся потерять работу.

От служебной проверки Герасимова ждет одного: восстановиться на своем прежнем рабочем месте. Многодетная мать-одиночка говорит, что ее история со счастливым финалом должна стать примером для всех женщин, запуганных распоясавшимися начальниками.

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