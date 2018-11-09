Конкурс для детей: «Нарисуйте цирк и получите билеты на представление»

Если ваш ребенок любит представление на манеже, то это шанс для него вместе с вами бесплатно сходить на яркое представление. Сейчас в Челябинске выступает «Цирк легендарных династий». Показывают лучшие номера, отмеченные золотыми медалями на цирковых фестивалях Европы.

Гастроли продлятся до 2 декабря. Представления проходят каждые выходные. Билеты можно выкупить в кассе и на сайте цирка. Телефон для справок: (351) 264-73-45.

«Комсомолка» объявляет новый конкурс «Рисую цирк!». Можно изобразить артистов, животных, здание цирка. Словом, все, что имеет отношение к цирковому искусству.

Условия просты:

— до 29 ноября нарисуйте рисунок, сфотографируйте его и пришлите в форму ниже;

— расскажите в описании немного о вашей семье;

— после модерации фото вашего рисунка появится на странице конкурса;

— рисунки, набравшие большинство «лайков» станут победителями, а их авторы получат пригласительный в цирк на две персоны.

Конкурс продлится до 29 ноября. Раз в неделю, по четвергам, мы будем подводить итоги и вручать победителям билеты.

Важно: От каждого участника в конкурсе может участвовать только один рисунок.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.