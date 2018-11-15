Новое тело с «Комсомолкой»: Проект завершен, а новая жизнь только начинается!

Избавиться от годами наработанных привычек, победить свой страх и неверие в собственные силы, полюбить свое тело и даже раздеться перед миллионной аудиторией — героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой» прошли нелегкий путь к преображению. К завершению проекта Каролина Барановская и Татьяна Ачкасова на двоих сбросили более 20 килограмм и пришли в редакцию «Комсомолки», чтобы лично поблагодарить тех, кто им помогал совершать личные подвиги.

К сожалению, в этот день не все партнеры проекта смогли присутствовать на финальном мероприятии, но наши девушки просили передать им искренние слова благодарности за свои новые тела.

— Знаете, что я поняла? Что физическое состояние твоего тела — это не самое главное. Важно то, что у тебя в голове, какой у тебя настрой и как ты оцениваешь реальность вокруг, — заявляет Каролина. — Раньше я мечтала соответствовать каким-то стандартам, мучила себя угрызениями совести. Но потом при помощи специалистов я начала вылезать из ямы собственной самооценки. Сейчас я абсолютно точно люблю свое тело, но это не значит, что я сдаюсь — я готова работать на собственный результат!

— На проект я попала благодаря счастливому случаю. Я не ставила какую-то конкретную цель: просто было интересно, насколько я смогу хоть что-то сделать, — вспоминает Татьяна. — Мое настроение и самоощущение было ниже плинтуса. Мне было так страшно что-то менять в жизни. А когда первые изменения начались, я даже хотела бросить проект. Но потом во мне открылось второе дыхание.

Представляем вам советы бывших толстушек, как худеть планомерно и грамотно.

Сдайте кровь

Первым делом наши героини отправились в Независимую лабораторию «Прогрессивные медицинские технологии». Они сдали кровь, в результате чего каждой девушке были представлены персональные рекомендации по снижению веса.

Татьяна Веретенникова, заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии», врач клинической лабораторной диагностики

— Избыточная масса тела признана медико-социальной проблемой. Поэтому комплексное лабораторное обследование на выявление обмена веществ позволяет индивидуально подобрать оптимальный тип диеты и физических нагрузок, — комментирует заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии», врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Веретенникова. — Также у каждой девушки мы определили содержание витамина D в организме. Недостаток этого вещества является одним из провоцирующих факторов к набору избыточной массы тела.

Не бойтесь тренажеров и растяжки

Как правило, люди с избыточной массой тела избегают тренажерных залов, ошибочно полагая, что от «железа» тело станет еще массивнее. И наши героини не исключение. Однако думали они так, пока не посетили фитнес-клуб «Техноджим».

Здесь-то они по полной узнали, что такое кардио, тренажеры и стрейчинг, а также познакомились с тренером, которая строго контролировала физические нагрузки и питание девушек.

Айгуль Гимаева, персональный тренер фитнес-клуба «Техноджим»

— Кардионагрузка — это не только бег. Да и бегая с лишним весом, можно навредить собственному здоровью. Начните с ходьбы в хорошем темпе — этим вы уже обеспечите оптимальные энергозатраты, — говорит персональный тренер фитнес-клуба «Техноджим» Айгуль Гимаева. — Что касается тренажеров, не нужно женщинам, желающим снизить массу тела, брать тяжелый вес. Занимайтесь с небольшими гантелями, но со множеством повторений. А еще не забывайте про растяжку: она позволит сделать мышцы более эластичными.

Бывшие толстушки признаются: поначалу поход в фитнес-клуб казался адом — пот лил ручьями, мышцы болели, каждая тренировка давалась как последняя в жизни. Потом наступил момент привыкания, а после него — удовольствие от подтянутого тела и физических нагрузок.

Именно регулярность и правильная дозировка тренировок способна дать результат, утверждают эксперты.

Анна Дюгаева, управляющая фитнес-клубом «Техноджим»

— Жиросжигательный эффект работает не только во время, но особенно после тренировки. А в сочетании с дробным питанием небольшими порциями можно «разогнать» метаболизм и запустить процессы снижения веса, — добавляет управляющая фитнес-клубом «Техноджим» Анна Дюгаева.

Боритесь с неправильными установками

Одним из партнеров проекта по снижению веса выступила wellness-студия «Дыхание жизни». Поначалу наши героини неоднозначно восприняли манипуляции, которые с ними проводились. А потом, по словам девушек, они как будто родились заново.

— После первой процедуры я подумала, что попала в секту. А потом случился перелом: я начала разбираться в себе и в своих установках, накрученных годами. Я поняла, что стану лучше, только когда приму саму себя, — рассказывает Каролина.

— Я вообще сначала подумала, что это массаж головы, но какой-то особенный. Было немного страшно следить за изменениями в себе. Из меня как будто удалили сущность, которая топила меня в негативных мыслях. Например, раньше я стояла перед пешеходным переходом и думала, что будет, если меня собьет машина. Или как меня будут хоронить, если я упаду с балкона. И я жила с этими мыслями постоянно! — восклицает Татьяна. — А потом меня как будто вновь познакомили с самой собой, но уже совершенно иной! Я поняла, что могу жить и воспринимать окружающие вещи по-другому. Это было как глоток свежего воздуха!

Марианна Бородулина, директор wellness-студии «Дыхание жизни»

— В нашей wellness-студии используются другие подходы, которые для большинства людей кажутся необычными. Наша практика основана на учении об Access Bars. Это энергетическое воздействие легким прикосновением к определенным точкам на голове человека, — объясняет директор wellness-студии «Дыхание жизни» Марианна Бородулина. — А в сочетании с телесными практиками происходит очистка сознания и подсознания человека от накопившегося «информационного» мусора. Все убеждения, мнения и суждения, которые мешали раньше и сковывали движение вперед, удаляются из тела. Мы научили Каролину и Татьяну осознанному выбору: жить в легкости или в проблемах. Помогли им вспомнить, что они были и остаются красотками!

Позвольте себе любить жизнь

Еще одним непростым испытанием для девушек было посещение стоматолога. Каролина прошла этот шаг быстро: она сделала гигиену полости рта и вновь засветилась сияющей улыбкой. А вот над улыбкой Татьяны пришлось поработать целой бригаде врачей стоматологии «Аполлон».

Напомним, в результате перенесенного инфекционного заболевания девушка потеряла зуб в области улыбки и очень долгое время была вынуждена прикрывать лицо ладошкой или не улыбаться вовсе.

В итоге специалисты стоматологии сделали ей классическое ортопедическое протезирование. Другими словами, девушке установили протез из современного материала, схожего по цвету и свойствам с натуральными зубами.

Вячеслав Кайгородов, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон»

— Мне понравилась фраза Татьяны: «Я сделаю все, что потребуется». И она достойно принимала все манипуляции, ведь перед нами поставили непростую задачу — за короткий срок подарить человеку новую улыбку, — вспоминает стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон» Вячеслав Кайгородов. — А когда мы поставили девушке временный пластмассовый протез, который был прообразом будущего изделия, она так радовалась, думая, что это и есть итоговый результат. Я лично наблюдал, как менялась Татьяна — от застенчивой и необщительной девушки до настоящей звезды, которая входила к нам со словами: «Здравствуйте, вот она я!». Это было весело! И мне очень приятно, что совместно с нашими специалистами мы подарили ей уверенность в себе и добавили ее яркой внешности этот красивый штрих.

Гулиана Дадашова, директор стоматологии «Аполлон»

— Я была на кастинге, когда героинь проекта только набирали, и я вижу их сейчас. Это совершенно новые люди, настоящие красотки, уверенные в себе девушки! — резюмировала директор стоматологии «Аполлон» Гулиана Дадашова. — Поначалу они стояли как-то неуверенно, а в финале проекта даже разделись для фотосессии в купальниках!

А чтобы доказать достигнутые результаты бывшие «толстушки» продемонстрировали любимую одежду, которую носили до начала участия в проекте. И, между прочим, эти вещи тогда девушкам были маловаты. Сейчас же этот «позор» и «паруса» (так Каролина и Татьяна назвали некогда любимые платья и брюки) можно без сожаления отправить в мусорную корзину!

Не можете решиться, чтобы сбросить лишнее? Замучили себя диетами, а результата нет? Не знаете, как начать борьбу с лишним весом? Возьмите пример с героинь проекта «Новое тело с «Комсомолкой» и смело идите навстречу своей мечте!

Посмотреть все выпуски проекта «Новое тело с «Комсомолкой» вы можете в специальном разделе «Новое тело с «Комсомолкой».

Партнеры проекта

Фитнес-клуб «Техноджим»

Сервис по доставке правильного питания CleanFood

Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

Стоматология «Аполлон»

Wellness-студия «Дыхание жизни»

Мастерская скульптуры тела HappyForm

Салон красоты «Михаэль»

Творческое пространство «3 БЛОК»

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