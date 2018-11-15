2018-11-15T12:11:50+03:00
Новое тело с "Комсомолкой"

Новое тело с «Комсомолкой»: Проект завершен, а новая жизнь только начинается!

Бывшие толстушки поделились секретами похудения
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Избавиться от годами наработанных привычек, победить свой страх и неверие в собственные силы, полюбить свое тело и даже раздеться перед миллионной аудиторией — героини проекта «Новое тело с «Комсомолкой» прошли нелегкий путь к преображению. К завершению проекта Каролина Барановская и Татьяна Ачкасова на двоих сбросили более 20 килограмм и пришли в редакцию «Комсомолки», чтобы лично поблагодарить тех, кто им помогал совершать личные подвиги.

К сожалению, в этот день не все партнеры проекта смогли присутствовать на финальном мероприятии, но наши девушки просили передать им искренние слова благодарности за свои новые тела.

— Знаете, что я поняла? Что физическое состояние твоего тела — это не самое главное. Важно то, что у тебя в голове, какой у тебя настрой и как ты оцениваешь реальность вокруг, — заявляет Каролина. — Раньше я мечтала соответствовать каким-то стандартам, мучила себя угрызениями совести. Но потом при помощи специалистов я начала вылезать из ямы собственной самооценки. Сейчас я абсолютно точно люблю свое тело, но это не значит, что я сдаюсь — я готова работать на собственный результат!

— На проект я попала благодаря счастливому случаю. Я не ставила какую-то конкретную цель: просто было интересно, насколько я смогу хоть что-то сделать, — вспоминает Татьяна. — Мое настроение и самоощущение было ниже плинтуса. Мне было так страшно что-то менять в жизни. А когда первые изменения начались, я даже хотела бросить проект. Но потом во мне открылось второе дыхание.

Представляем вам советы бывших толстушек, как худеть планомерно и грамотно.

Сдайте кровь

Первым делом наши героини отправились в Независимую лабораторию «Прогрессивные медицинские технологии». Они сдали кровь, в результате чего каждой девушке были представлены персональные рекомендации по снижению веса.

Татьяна Веретенникова, заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии», врач клинической лабораторной диагностики

Татьяна Веретенникова, заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии», врач клинической лабораторной диагностики

— Избыточная масса тела признана медико-социальной проблемой. Поэтому комплексное лабораторное обследование на выявление обмена веществ позволяет индивидуально подобрать оптимальный тип диеты и физических нагрузок, — комментирует заместитель директора Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии», врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Веретенникова. — Также у каждой девушки мы определили содержание витамина D в организме. Недостаток этого вещества является одним из провоцирующих факторов к набору избыточной массы тела.

Не бойтесь тренажеров и растяжки

Как правило, люди с избыточной массой тела избегают тренажерных залов, ошибочно полагая, что от «железа» тело станет еще массивнее. И наши героини не исключение. Однако думали они так, пока не посетили фитнес-клуб «Техноджим».

Здесь-то они по полной узнали, что такое кардио, тренажеры и стрейчинг, а также познакомились с тренером, которая строго контролировала физические нагрузки и питание девушек.

Айгуль Гимаева, персональный тренер фитнес-клуба «Техноджим»

Айгуль Гимаева, персональный тренер фитнес-клуба «Техноджим»

— Кардионагрузка — это не только бег. Да и бегая с лишним весом, можно навредить собственному здоровью. Начните с ходьбы в хорошем темпе — этим вы уже обеспечите оптимальные энергозатраты, — говорит персональный тренер фитнес-клуба «Техноджим» Айгуль Гимаева. — Что касается тренажеров, не нужно женщинам, желающим снизить массу тела, брать тяжелый вес. Занимайтесь с небольшими гантелями, но со множеством повторений. А еще не забывайте про растяжку: она позволит сделать мышцы более эластичными.

Бывшие толстушки признаются: поначалу поход в фитнес-клуб казался адом — пот лил ручьями, мышцы болели, каждая тренировка давалась как последняя в жизни. Потом наступил момент привыкания, а после него — удовольствие от подтянутого тела и физических нагрузок.

Именно регулярность и правильная дозировка тренировок способна дать результат, утверждают эксперты.

Анна Дюгаева, управляющая фитнес-клубом «Техноджим»

Анна Дюгаева, управляющая фитнес-клубом «Техноджим»

— Жиросжигательный эффект работает не только во время, но особенно после тренировки. А в сочетании с дробным питанием небольшими порциями можно «разогнать» метаболизм и запустить процессы снижения веса, — добавляет управляющая фитнес-клубом «Техноджим» Анна Дюгаева.

Боритесь с неправильными установками

Одним из партнеров проекта по снижению веса выступила wellness-студия «Дыхание жизни». Поначалу наши героини неоднозначно восприняли манипуляции, которые с ними проводились. А потом, по словам девушек, они как будто родились заново.

— После первой процедуры я подумала, что попала в секту. А потом случился перелом: я начала разбираться в себе и в своих установках, накрученных годами. Я поняла, что стану лучше, только когда приму саму себя, — рассказывает Каролина.

— Я вообще сначала подумала, что это массаж головы, но какой-то особенный. Было немного страшно следить за изменениями в себе. Из меня как будто удалили сущность, которая топила меня в негативных мыслях. Например, раньше я стояла перед пешеходным переходом и думала, что будет, если меня собьет машина. Или как меня будут хоронить, если я упаду с балкона. И я жила с этими мыслями постоянно! — восклицает Татьяна. — А потом меня как будто вновь познакомили с самой собой, но уже совершенно иной! Я поняла, что могу жить и воспринимать окружающие вещи по-другому. Это было как глоток свежего воздуха!

Марианна Бородулина, директор wellness-студии «Дыхание жизни»

Марианна Бородулина, директор wellness-студии «Дыхание жизни»

— В нашей wellness-студии используются другие подходы, которые для большинства людей кажутся необычными. Наша практика основана на учении об Access Bars. Это энергетическое воздействие легким прикосновением к определенным точкам на голове человека, — объясняет директор wellness-студии «Дыхание жизни» Марианна Бородулина. — А в сочетании с телесными практиками происходит очистка сознания и подсознания человека от накопившегося «информационного» мусора. Все убеждения, мнения и суждения, которые мешали раньше и сковывали движение вперед, удаляются из тела. Мы научили Каролину и Татьяну осознанному выбору: жить в легкости или в проблемах. Помогли им вспомнить, что они были и остаются красотками!

Позвольте себе любить жизнь

Еще одним непростым испытанием для девушек было посещение стоматолога. Каролина прошла этот шаг быстро: она сделала гигиену полости рта и вновь засветилась сияющей улыбкой. А вот над улыбкой Татьяны пришлось поработать целой бригаде врачей стоматологии «Аполлон».

Напомним, в результате перенесенного инфекционного заболевания девушка потеряла зуб в области улыбки и очень долгое время была вынуждена прикрывать лицо ладошкой или не улыбаться вовсе.

В итоге специалисты стоматологии сделали ей классическое ортопедическое протезирование. Другими словами, девушке установили протез из современного материала, схожего по цвету и свойствам с натуральными зубами.

Вячеслав Кайгородов, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон»

Вячеслав Кайгородов, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон»

— Мне понравилась фраза Татьяны: «Я сделаю все, что потребуется». И она достойно принимала все манипуляции, ведь перед нами поставили непростую задачу — за короткий срок подарить человеку новую улыбку, — вспоминает стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон» Вячеслав Кайгородов. — А когда мы поставили девушке временный пластмассовый протез, который был прообразом будущего изделия, она так радовалась, думая, что это и есть итоговый результат. Я лично наблюдал, как менялась Татьяна — от застенчивой и необщительной девушки до настоящей звезды, которая входила к нам со словами: «Здравствуйте, вот она я!». Это было весело! И мне очень приятно, что совместно с нашими специалистами мы подарили ей уверенность в себе и добавили ее яркой внешности этот красивый штрих.

Гулиана Дадашова, директор стоматологии «Аполлон»

Гулиана Дадашова, директор стоматологии «Аполлон»

— Я была на кастинге, когда героинь проекта только набирали, и я вижу их сейчас. Это совершенно новые люди, настоящие красотки, уверенные в себе девушки! — резюмировала директор стоматологии «Аполлон» Гулиана Дадашова. — Поначалу они стояли как-то неуверенно, а в финале проекта даже разделись для фотосессии в купальниках!

А чтобы доказать достигнутые результаты бывшие «толстушки» продемонстрировали любимую одежду, которую носили до начала участия в проекте. И, между прочим, эти вещи тогда девушкам были маловаты. Сейчас же этот «позор» и «паруса» (так Каролина и Татьяна назвали некогда любимые платья и брюки) можно без сожаления отправить в мусорную корзину!

Не можете решиться, чтобы сбросить лишнее? Замучили себя диетами, а результата нет? Не знаете, как начать борьбу с лишним весом? Возьмите пример с героинь проекта «Новое тело с «Комсомолкой» и смело идите навстречу своей мечте!

Посмотреть все выпуски проекта «Новое тело с «Комсомолкой» вы можете в специальном разделе «Новое тело с «Комсомолкой».

Партнеры проекта

Фитнес-клуб «Техноджим»

Сервис по доставке правильного питания CleanFood

Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

Стоматология «Аполлон»

Wellness-студия «Дыхание жизни»

Мастерская скульптуры тела HappyForm

Салон красоты «Михаэль»

Творческое пространство «3 БЛОК»

На правах рекламы.

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