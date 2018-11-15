2018-11-15T16:13:08+03:00
Общество

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку

О смене главы города объявил губернатор Борис Дубровский
Инна КУМЕЙКО
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Евгений Тефтелев руководил почти четыре года.Евгений Тефтелев руководил почти четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Челябинска Евгений Тефтелев покидает пост. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский 15 ноября.

— За четыре года в Челябинске удалось достичь определенных результатов. Были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Мэрия должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями, — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В ближайшие дни городская дума назначит врио главы города, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также губернатор рассказал о качествах, которыми должен обладать новый градоначальник.

— Во-первых, это должен быть человек, хорошо знакомый с городским хозяйством. Во-вторых, он должен быть открытым для людей, жить их интересами и заботами. В-третьих, это должен быть патриот Челябинска, — отметил Дубровский.

63-летний Евгений Тефтелев переходит на работу в правительство области.

Борис Дубровский объявил о кадровых перестановках 15 ноября. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Борис Дубровский объявил о кадровых перестановках 15 ноября. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Тефтелев родился Карталах. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт.

Начинал карьеру в районном комитета ВЛКСМ Магнитогорска, работал заведующим отделом. Трудился на Магнитогорском метизно-металлургическом на руководящих должностях. Работал директором магнитогорской биржи по экономике и финансам, был председателем совета директоров Метизного завода, возглавлял комитет по промышленности в правительстве Челябинской области.

Был начальником главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области, а затем министром этого ведомства.

Руководит Челябинском с декабря 2014 года. Его перевели в областной центр из администрации Магнитогорска.

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