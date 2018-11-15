2018-11-15T16:14:49+03:00
Общество

Евгений Тефтелев ушел в отставку: чем запомнился горожанам глава Челябинска

Что происходило в городе при мэре из Магнитогорска
Инна КУМЕЙКО
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Тефтелев руководил Челябинском почти четыре года.Тефтелев руководил Челябинском почти четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Челябинска Евгений Тефтелев покинул пост. Об этом объявил губернатор Борис Дубровский сегодня, 15 ноября. Тефтелев переходит на работу в правительство Челябинской области. И.о. мэра назначат депутаты гордумы 20 ноября. Мы вспомнили, чем отличился Евгений Тефтелев на посту градоначальника.

Евгений Тефтелев руководил Челябинском с декабря 2014 года. Тогда его перевели в областной центр из администрации Магнитогорска. До августа 2015 года он был главой администрации города. Потом стал мэром. Впрочем, челябинцы на смену формулировок внимания не обращают. Порядок в городском хозяйстве и хорошие новости куда важнее.

ЧТО БЫЛО ХОРОШЕГО

Две новые школы

При Тефтелеве открыли две современные школы в микрорайоне «Парковый» (2017 год) и микрорайоне «Ньютон» (2018 год).

Ремонт больниц

Отремонтированы отделения больниц. Например, ГКБ №1 (2018 год), горбольница №8 (2018 год), горбольница №5 (2017 год), ГКБ №9 и пр.

Евгений Тефтелев дважды выходил в эфир на радио «Комсомольская правда». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Тефтелев дважды выходил в эфир на радио «Комсомольская правда».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая зона отдыха

В Ленинском районе появилась зона отдыха: реанимирован пруд «Девичьи слезы», вокруг высажены деревья, вымощены дорожки, появилось уличное освещение.

Борьба с безобразной уличной торговлей

Ларьки из центра города «убегают» на окраины. Особый акцент сделан на шаурме. Торговцы азиатским фастфудом на Кировке залепили черным скотчем злополучное слово на вывесках.

Евгений Тефтелев объявлял войну ларькам с шаурмой на Кировке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Тефтелев объявлял войну ларькам с шаурмой на Кировке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые развлечения в Челябинске

Появились два колеса обозрения: у ТЦ «Мегаполис» и ТРК «Горки».

Евгений Тефтелев в гостях в челябинском филиале издательского дома «Комсомольская правда». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Тефтелев в гостях в челябинском филиале издательского дома «Комсомольская правда».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снижение стоимости проезда в транспорте

Летом 2018 года снизилась (временно) стоимость проезда в городском электротранспорте — с 23 до 20 руб. Введен единый пересадочный билет.

ЧТО БЫЛО ПЛОХОГО

«Тефтелевы кучи»

Так жители Челябинска называли неубранные кучи снега на дорогах. Зимой 2015 года город скрылся под завалами. Его не вывозили толком всю зиму.

Непорядок с озеленением

Два первых года руководства Евгения Тефтелева не высаживались цветы на клумбах и в центре города. Цветники зарастали сорняком.

Деревья Челябинска погибают от варварской обрезки: их обкорнали под высокий пень. Биологи пытаются объяснить чиновникам, что так называемое кронирование — приговор, и живое дерево погибнет от бактерий. Все без толку.

Евгений Тефтелев всегда принимал критику в свой адрес и старался исправить ошибки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Тефтелев всегда принимал критику в свой адрес и старался исправить ошибки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Торговые павильоны на газоне

Челябинцы не смогли отстоять зеленую зону на перекрестке ул. Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Вместо защитного зеленого щита ставят коммерческий павильон.

Неудачный ремонт в переходе на площади Революции

Подземный переход в центре города отремонтирован некачественно: потолок быстро покрылся сыростью, кафель на ступенях растрескался.

Скандал с проектом Челябинского урбаниста

Накануне Чемпионата мира по танцевальному спорту, который проходил во Дворце спорта «Юность», на перекрестке ул. Красной и ул. Труда на трансформаторном ящике закрасили серым рисунок птички-зимородка. Это проект Челябинского урбаниста.

Борис Дубровский объявил о смене руководства в Челябинске 15 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Борис Дубровский объявил о смене руководства в Челябинске 15 ноября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мусорный коллапс

В сентябре 2018 года из города перестали вывозить мусор. ухнул в мусорный коллапс. Дворы превратились в помойки.

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